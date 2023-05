Al Pacino padre da record: a 83 anni è nato il suo quarto figlio

Se la crisi della natalità è un problema importante che sta colpendo i giovani, a quanto pare a risolverlo ci pensano i più "agée". TMZ, uno dei siti di gossip più informati, ha oggi rivelato che un altro "grande", in questo caso in tutti i sensi, sta per diventare nuovamene papà all'età di 83 anni. L'attore Al Pacino e la fidanzata Noor Alfallah di 29 anni, diventeranno presto, anzi prestissimo, visto che il pancione è ormai di otto mesi, genitori.

Si tratta del primo figlio per la 29enne, mentre per il grande attore sarebbe il quarto. Prima del prossimo nascituro l'indimenticabile interprete di Heat – La Sfida e di Carlito’s Way ha già tre figli con due donne diverse. Con l'attrice Beverly D'Angelo, 71 anni, ha avuto due gemelli Anton James Pacino e Olivia Rose Pacino, 22 anni, nati nel 2001 dopo un percorso di fecondazione in vitro iniziato nel 1997. La figlia maggiore, la produttrice cinematografica Julie Marie Pacino, 33 anni, avuta invece con l'ex Jan Tarrant, insegnante di recitazione.

Chi è la fidanzata di Al Pacino

Influencer e produttrice, queste le uniche informazioni private sulla giovane Noor Alfallah, originaria del Kuwait. Di lei invece si conoscono i celebri ex, come Mick Jagger, storico frontman dei Rolling Stones. Al tempo, parliamo di quasi sette anni fa, lei aveva 22 anni e lui 74, ma " s tava meglio di me ", ha specificato Noor una recente intervista. Oltre a questo si è parlato di una relazione con il miliardario Nicolas Berggruen e con il regista e attore Clint Eastwood, considerato da lei però un: " semplice amico di famiglia ".

Su come si siano conosciuti ci sono pochi particolari, sembra che i due abbiano iniziato a frequentarsi durante il periodo della pandemia, e la loro relazione si sia consolidata fino alla decisione di diventare genitori. Una notizia sicuramente molto bella, ma che, come successo precedentemente per Robert De Niro, e prima ancora per lo stilista Roberto Cavalli, non sarà priva di polemiche.

“ Pacino e Noor hanno iniziato a vedersi durante la pandemia. Lei esce per lo più con uomini anziani molto ricchi. Sta con Al da un po’ di tempo e vanno molto d’accordo. La differenza di età non sembra essere un problema, anche se lui è più grande di suo padre ”, si legge su TMZ. Facendo un rapido calcolo, quando il bambino o la bambina, visto che i due hanno confermato la notizia, ma non rivelato il sesso del piccolo, avrà 18 anni, il papà ne compirà 100.

Gli altri "celebri" papà agée

Come accennato, prima di Al Pacino l'italiano Roberto Cavalli è diventato papà a 82 anni. A marzo è nato Giorgio, il sesto figlio dello stilista, dall'ex modella svedese Sandra Bergman di 38 anni, sua compagna da oltre quindici. Subito dopo di lui, l'annuncio di Robert De Niro, padre per la settima volta a quasi 80 anni, grazie alla compagna, l'istrutrice di arti marziali Tiffany Cheng, con cui si è presentato mano nella mano a Cannes per la presentazione del film About My Father. Insomma se è vero che gli 80 anni sono i nuovi 50, questo potrebbe essere il motivo per cui, i trentenni hanno così difficoltà a fare figli. Probabilmente sono ancora troppo giovani.