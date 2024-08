“Panettone ma non è Balocco”. L’ennesima frecciatina di Fedez a Ferragni

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella sua fase regressiva, Fedez continua a lanciare frecciatine velenose alla sua ex moglie, nonché madre dei suoi due figli. Durante la vacanza in Sardegna, ormai agli sgoccioli, il rapper ha spoilerato l'ultimo brano realizzato in collaborazione con Niky Savage e proprio all'interno di una delle strofe è presente un riferimento, nemmeno troppo velato, a Chiara Ferragni. Non è certo il promo per il rapper, che ormai ha abituato il pubblico a queste sortite, ma è davvero necessario? La fase adolescenziale dovrebbe averla superata da tempo e questo genere di ripicche averle affidate ormai al passato. Eppure, sembra che per avere qualche like in più e dimostrare di essere un "bad boy".

Il brano, come suggerito dallo stesso rapper, si chiama "Di Caprio" e la strofa "incriminata" non viene nemmeno cantata da Fedez ma da Niky Savage. " Panettone ma non è Balocco ", dice un pezzo della barra. Certo, si potrebbe dire che si tratta solo di un caso di name dropping e che non ha nulla a che fare con Ferragni. Ma forse questo sarebbe potuto essere valido fino a un anno fa: arrivati a questo punto è evidente che il riferimento non sia puramente causale ma voluto. D'altronde, non è la prima volta, in questi mesi, che Fedez crea questo genere di frecciatine nei confronti dell'ex moglie. Non si conoscono certo i dettagli di questa separazione, che giustamente devono rimanere di esclusiva conoscenza della coppia e solo loro sanno cosa sia davvero successo.

D'altronde, in Sexy Shop, si legge: " Sei stata come un jackpot nelle slot e dopo mi ha mandato K.o ". E ancora: " Sono a un passo dal vuoto e anche se chiedo perdono, dici che sono un bastardo ". È evidente che il rapper stia covando un profondo rancore nei confronti dell'ex moglie, che non abbia superato la separazione e che voglia in tutti i modi infastidire Ferragni che, dal canto suo, pubblicamente non sembra replicare all'ex marito.

Alla fine è solo una gara a chi nasconde meglio la merda sotto il tapperò. E io ho deciso di cagarvi in salotto

Magari qualche frecciatina c'è anche da parte sua, ma non sono così esplicite come quelle di Fedez che pare voler far sapere al mondo intero la sua rabbia. Solo qualche giorno fa aveva pubblicato una storia piuttosto forte : "".