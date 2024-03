"Paola Di Benedetto bannata dalle Ferragni". Cosa c'entra l'ex gieffina con i Ferragnez?

Perché Chiara Ferragni e le sue sorelle hanno bannato Paola Di Benedetto dai propri profili Instagram? La domanda sta diventando quasi un caso sul web, scatenando l'ennesimo pungente gossip sui Ferragnez. L'ex gieffina è finita al centro dei pettegolezzi a seguito di una segnalazione fatta dal giornalista Gabriele Parpiglia durante l'ultima puntata di "Password", il programma radiofonico di radio 102.5.

Gabriele Parpiglia, che è anche una penna del settimanale Chi ed esperto di cronaca rosa e gossip, ha fatto notare che prima Chiara Ferragni e poi le sorelle, Valentina e Francesca, hanno smesso di seguire Paola Di Benedetto sulla popolare piattaforma di foto e video. Un fatto che sa bene poco di casualità. Dando una rapida occhiata al profilo di Instagram salta all'occhio che anche Fedez ha defollowato l'ex gieffina. Al contrario, invece, Paola continua a seguire tutti i profili delle Ferragni e persino l'account del rapper. Ma allora cosa è successo tra i quattro e l'ex vincitrice del Grande Fratello Vip?

I motivi che hanno portato al ban di massa sono sconosciuti e neppure Gabriele Parpiglia è riuscito a spiegare lo strano fatto. Il giornalista, però, si è lasciato sfuggire un laconico commento: "Ah se Instagram potesse parlare!". Parole che hanno fatto intendere che dietro all'unfollow collettivo ci sarebbe qualcosa di più di un semplice dissapore. Eppure, a giugno 2022 Chiara Ferragni e Fedez trascorsero una piacevole serata in compagnia di Paola di Benedetto e l'allora fidanzato Rkomi.

Dopo settimane di gossip sulla nuova coppia vip, che i paparazzi rincorrevano per tutta Milano, il rapper riuscì nell'intento di fotografare Rkomi e Paola insieme a lui e Chiara in occasione di una cenetta tra coppie. Nei numerosi scatti condivisi sui social Chiara e Paola sembravano essere molto affiatate e tra risate, abbracci e sorrisi le due influencer sembrano essere amiche.

Due anni dopo, qualcosa è cambiato. Ma cosa sia successo in questo lasso di tempo non è dato saperlo. Sui social, però, la segnalazione di Parpiglia ha trovato terreno fertile per strane teorie e piccanti supposizioni sul filo rosso che lega Fedez, Chiara, Paola e le sorelle Ferragnez. La blogger ed esperta di gossip ha dato credito alle voci, condividendo a sua volta una segnalazione simile e ora c'è chi spera che, con un colpo a sorpresa, qualcuno spieghi i motivi dell'unfollow delle Ferragni alla Di Benedetto.