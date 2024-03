"Si sono diffidati a vicenda". Avvocati in campo tra Ferragni e Fedez

Si fa aspra la battaglia legale tra Fedez e Chiara Ferragni. La causa di divorzio tra il rapper e l'influencer sembra essere ufficialmente cominciata e i primi segnali del braccio di ferro tra i due ex coniugi si sono visti sui social network. Da giorni, infatti, i Ferragnez non pubblicano più foto frontali dei loro figli ma solo immagini di schiena, dove i volti dei due bambini sono volutamente nascosti. La scelta, che è l'opposto di quanto fatto fino oggi dalla coppia d'oro dei social, non è casuale e i motivi sarebbero di tipo legale. A confermarlo è Fabrizio Corona che, nelle scorse ore, ha sganciato una nuova bomba su Fedez e Chiara Ferragni, parlando di due diffide: una presentata dal rapper contro la moglie e l'altra presentata dall'imprenditrice digitale contro il marito.

L'opinione del legale

Che dietro alla nuova strategia adottata dai Ferragnez sui social network - quella di non mostrare più il viso di Leone e Vittoria - ci sia una questione legale lo aveva anticipato questa mattina l'avvocato divorzista Antonio Scarnera: "Quando due genitori sono separati o divorziano non possono più pubblicare le foto dei figli senza autorizzazione dell'ex coniuge". Considerando che tra i due ex coniugi sembra essere in atto una "guerra fredda", le dichiarazioni rilasciate da Scarnera spiegherebbero quello che sta succedendo su Instagram. Ad avvalorare la tesi del legale, poco fa, è arrivata anche la soffiata di Fabrizio Corona, che ha parlato di due diffide.

Fedez ha diffidato Chiara Ferragni

" Vi possiamo spiegare che sono partite le diffide da parte degli avvocati di Fedez nell'utilizzare e strumentalizzare i figli sui social come contenuto per fare hype e per creare compassione nei confronti del pubblico ", riferisce Corona attraverso il suo sito di news, Dillinger. Dunque, Federico Lucia avrebbe imposto dei rigidi paletti a Chiara Ferragni, impedendogli di usare i figli, come fatto fino a oggi, per cercare consensi e un rilancio personale dopo il Pandoro gate. La diffida riguarderebbe tutti i mezzi di comunicazione, per questo - spiega ancora Corona - "il volto di Leone Lucia Ferragni è obliterato anche sulla copertina di Chi". La rivista di gossip ha dedicato all'imprenditrice digitale la cover story del numero in edicola questa settimana e nella foto che campeggia in prima pagina il volto di Leone è oscurato.

La seconda diffida della Ferragni contro Fedez

Per contro Chiara Ferragni avrebbe a sua volta diffidato Fedez. "Lo ha diffidato dal raccontare di lei quando lui sarà ospite da Francesca Fagnani a Belve", ha concluso l'ex re dei paparazzi. L'influencer teme che il maritino (ex) parli dei loro fatti personali come il rapper avrebbe già voluto fare mesi fa. In uno degli episodi dell'ultima stagione di "The Ferragnez 2”, infatti, Fedez avrebbe voluto parlare della loro crisi con il terapeuta, ma la Ferragni sbottò, rivelando che aveva chiesto al rapper di non parlare di crisi durante le riprese. In quel momento si pensava che i due potessero superare la crisi coniugale, oggi i fatti sembrano non dargli alcuna speranza.