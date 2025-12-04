Paola Iezzi: "Io e mia sorella Chiara siamo state con lo stesso uomo" poi l'amore vero con Paolo Santambrogio, chi è l'attuale compagno

Paola Iezzi, voce storica del duo “Paola e Chiara”, oggi impegnata nel ruolo di giudice a X Factor 2025 (la finale stasera 4 dicembre) da anni vive un amore stabile e lontano dai riflettori con il suo compagno Paolo Santambrogio, fotografo e regista tra i più apprezzati del panorama italiano. Una relazione che dura dal 2007 e che rappresenta un punto fermo nella vita dell’artista, diventata negli anni sempre più riservata riguardo alla propria sfera personale.

Chi è Paolo Santambrogio

Nato a Milano il 19 maggio 1978, Paolo Santambrogio ha costruito la sua carriera a partire dalla passione per la fotografia, iniziata da giovanissimo e coltivata parallelamente agli studi scientifici e universitari. Dopo il liceo, infatti, aveva intrapreso un percorso in discipline economiche e sociali alla Bocconi, ma la sua vera strada si è rivelata dietro all’obiettivo.

Il debutto professionale arriva nel 2007 con un servizio realizzato per Vanity Fair, che gli apre rapidamente le porte del fashion system. La sua estetica pulita e contemporanea conquista numerose riviste, tra cui Vogue Italia, Glamour, Cosmopolitan e Style. Nel corso degli anni lavora anche con grandi maison come Trussardi, Fendi, Dolce & Gabbana, Marc Jacobs, imponendosi come uno dei nomi più richiesti per campagne moda e editoriali.

Santambrogio si distingue inoltre per la capacità di raccontare i volti noti dello spettacolo: davanti al suo obiettivo sono passati Miriam Leone, Valeria Golino, Luca Argentero, Michelle Hunziker, Pierfrancesco Favino e la popstar internazionale Rita Ora. Accanto alla fotografia, coltiva anche la regia, firmando cortometraggi di moda e diversi videoclip musicali, tra cui alcuni realizzati proprio per Paola Iezzi.

Una storia d’amore solida e riservata

Paola e Paolo si conoscono nel 2007, in un periodo in cui entrambe le sorelle Iezzi erano immerse nella loro carriera musicale. Il fotografo, già affermato ma molto discreto, ha sempre mantenuto un profilo basso nella relazione, come raccontò la cantante in un’intervista: " Paolo sin da subito è stato attento a non farsi pubblicità con il mio nome ".

Dopo sette anni di relazione, nel 2014, arriva la proposta di matrimonio. Una scena tutt’altro che mondana, come ricorda Paola con affetto: " Ero in tuta, struccata, con il mollettone fra i capelli ". Nonostante la proposta, le nozze non sono ancora state celebrate, e i due, entrambi molto riservati, non hanno mai annunciato una data.

La coppia ha scelto anche di non avere figli. Paola ha spiegato tempo fa che questa decisione ha avuto a che fare con la sua dedizione alla musica: " Ho capito che i miei figli sarebbero state le canzoni che avrei scritto e i fan che mi avrebbero seguito ". Oggi Paolo vive e lavora a Milano, dove ha il suo studio, e continua a firmare progetti importanti nel mondo della fotografia e della regia. Le apparizioni pubbliche insieme alla cantante sono rare, ma la loro relazione, lontana da gossip e sovraesposizioni, è considerata una delle più solide nel mondo dello spettacolo.

L'amore del passato con la sorella Chiara

Sempre parlando d'amore in passato, Iezzi ha raccontato, riportandolo alla luce, un episodio che risale a circa vent’anni fa quando lei è la sorella, senza saperlo, hanno frequentato lo stesso uomo. Una storia durata appena quattro mesi, poi rivelata e chiarita tra le due sorelle.

" Scoprirlo è stato uno choc ", ha raccontato in un’intervista a Il Messaggero, spiegando però che il dialogo ha risolto rapidamente l’equivoco. " Siamo grandi, siamo altre persone. Quella cosa lì oggi sarebbe impossibile da vivere ".

Un episodio che appartiene ormai al passato, mentre oggi Paola e Chiara collaborano solo quando lo desiderano, seguendo una filosofia comune: la musica deve essere un divertimento,né pressioni.