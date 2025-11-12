"Setto nasale perforato dalla droga". Il video choc di Paris Jackson

Paris Jackson torna a fare parlare di sè. Dopo i tentativi di suicidio avvenuti nel 2013 e nel 2019 e dopo essersi mostrata sui social network mentre assumeva droghe e alcol, la figlia di Michael Jackson ha voltato pagina e si è disintossicata. Nonostante ciò Paris porta ancora con sé le conseguenze della sua vita sregolata e su TikTok, nell'ultimo video condiviso con i suoi follower, la cantante e modella ha mostrato i devastanti segni dell'abuso di droghe.

Il video choc

Nel video pubblicato sui social network Paris Jackson ha ammesso che le droghe hanno letteralmente rovinato la sua vita: "Non ho mai davvero affrontato pubblicamente questo tema". Poi, parlando delle conseguenze dell'assunzione smodata di cocaina e altre droghe, ha mostrato la perforazione che la coca le ha procurato nel naso: "Ho un fischio fortissimo che si sente quando respiro dal naso, e succede perché ho quello che si chiama 'setto nasale perforato'. È esattamente quello che pensate che sia, un buco da parte a parte" . Illuminandosi con la torcia del cellulare, la figlia di Michael Jackson ha così mostrato la perforazione ai fan, un foro grosso oltre un centimetro con il quale convive da quando ha 20 anni.

"Non voglio operarmi"

Parlando apertamente con i suoi fan la 27enne ha ammesso che un intervento chirurgico potrebbe risolvere il problema, ma lei non è disposta a farlo: " Non ho alcuna intenzione di operarmi per chiuderlo. Voglio evitare un'operazione che mi costringerebbe a prendere antidolorifici, quando sono sobria da qualche anno. Bisogna prendere delle pillole quando si subisce un intervento così duro e non voglio rompermi la testa con quella roba e di riavvicinarmi a quel mondo ". Dal 2020, infatti, Paris è uscita dal tunnel delle dipendenze e su TikTok, negli ultimi cinque anni, ha ringraziato spesso le persone che l'hanno aiutata a disintossicarsi, condividendo i traguardi raggiunti e le immagini delle medaglie dei “sobriety chips", per ogni anno di sobrietà.

L'appello ai fan

Al termine del video Paris Jackson ha fatto una sorta di appello ai suoi seguaci, invitandoli a tenersi alla larga dalle droghe: " Non fate uso di droghe, ragazzi oppure fatelo, ognuno deve vivere le esperienze di cui ha bisogno nella vita. Non dirò a nessuno cosa fare, io non lo consiglio, perché mi ha rovinato l'esistenza ". Essersi disintossicata le ha dato una nuova opportunità e una nuova prospettiva di vita. " È perché sono sobria che oggi posso sorridere.

Posso fare musica, sentire la gioia di amare i miei cani e il mio gatto. Posso provare il dolore in tutta la sua. Posso ridere, ballare, fidarmi. Sento il sole sulla pelle ed è caldo", ha concluso la figlia di Michael Jackson.