Il party, le nozze, i guai giudiziari: la storia d’amore tra Fabrizio Corona e Nina Moric

Prima di Belen Rodriguez Fabrizio Corona ha vissuto un altro grande amore, quello con Nina Moric. La modella croata e Corona hanno avuto una relazione fatta di alti e bassi. La grande passione esplosa negli anni d’oro delle feste in Costa Smeralda, le copertine, le serate e le paparazzate. Poi l’addio e la lunga battaglia giudiziaria a segnare la fine di un amore durato otto anni.

Il colpo di fulmine a Los Angeles

È il 1999 Nina Moric è all’apice del successo. Oltre a essere una delle modelle più richieste in passerella, la croata diventa un sex symbol mondiale grazie al video "Livin’ la vida loca", dove Nina è protagonista al fianco di Ricky Martin. Corona è già nella squadra di Lele Mora e partecipa a un party esclusivo organizzato da Roberto Cavalli a Porto Cervo. Alla festa c’è anche Nina, già incontrata un paio di anni prima a Los Angeles, e tra i due ci sono sguardi di fuoco per tutta la sera. Nina, però, è con il fidanzato e Corona deve attendere ancora il suo momento. Due settimane dopo l’evento, Fabrizio incontra la Moric per caso in un bar e senza pensarci due volte invita la modella fuori a cena. " Da quella sera non ci siamo più lasciati" , rivelerà poi Corona.

Gli anni della televisione

È il 2000. La storia tra Nina Moric e Fabrizio Corona procede spedita. Il loro amore è solido e passionale e nei locali milanesi la coppia non passa inosservata. Nina passa dalle passerelle al piccolo schermo prima come valletta al fianco di Giorgio Panariello in "Torno Sabato" e Luca Barbareschi ne "Il grande bluff". Poi diventa co-conduttrice di "Convenscion" e "Uno di noi" sui canali Rai. Fabrizio Corona invece è uno dei volti di Inter Channel, dove lavora come conduttore per alcuni mesi. Ma Corona sogna in grande e si stacca dall'ala protettiva di Lele Mora per spiccare il volo.

Il "re" dei paparazzi e le nozze

Il 2001 è un anno cruciale nella storia di Fabrizio e Nina. Durante una cena romantica, Corona sorprende la Moric con un vistoso anello di fidanzamento e le chiede di sposarlo. Le nozze si celebrano pochi mesi nella Chiesa di San Marco a due passi dal quartiere Brera. Testimone dello sposo è Lele Mora. Nello stesso anno Fabrizio fonda la sua agenzia fotografica, la Corona's, e diventa il "re" dei paparazzi tra scoop e servizi fotografici di cronaca rosa rivenduti a quotidiani e settimanali.

L'aborto poi l'arrivo di Carlos Maria

Nina e Fabrizio non perdono tempo, il desiderio di allargare la famiglia è forte e la modella croata rimane incinta di due gemelli, ma a causa di un aborto spontaneo finisce in ospedale. Nonostante la dolorosa perdita a inizio 2002 la Moric rimane nuovamente incinta. La sua attività di modella, però, non si ferma e a luglio - un mese prima del parto - sfila a Roma per Gattinoni. Sulla passerella Nina sfoggia il pancione in un abito disegnato apposta per lei da Guillermo Mariotto e finisce su tutte le copertine delle riviste. Poco dopo, l'8 agosto, viene alla luce Carlos Maria.

Gli impegni e la crisi

È il 2004. Il lavoro assorbe Fabrizio Corona, che è sempre più al centro dei gossip e della cronaca rosa grazie alla sua agenzia. Nina si occupa di Carlos Maria e posa senza veli per il calendario della rivista "For Men" oltre a condurre due trasmissioni "Shake" e "Bravo Grazie". Le voci su una presunta crisi, però, si fanno insistenti. La modella e il "re" dei paparazzi si fanno vedere spesso insieme e non mancano di presenziare a eventi e feste, ma c'è chi è pronto a giurare che il rapporto sia al capolinea e la coppia non smentisce le indiscrezioni.

L'annuncio della separazione

Giugno 2005. Il settimanale Oggi dedica la cover story a Nina Moric che annuncia di volersi separare da Corona. " Fabrizio non sa amare" lo accusa la moglie in una lunga intervista esclusiva, dove parla dei motivi della rottura. Il narcisismo di Corona e il lavoro prima di tutto hanno minato il matrimonio e Nina non sembra voler tornare sui suoi passi. Pochi mesi dopo però, a inizio 2006, la coppia viene paparazzata all'estero, a Miami Beach, insieme con il piccolo Carlos a godersi il caldo sole della Florida. La separazione sembra essere scongiurata, ma Corona finisce nel mirino della giustizia.

I fotoricatti e il carcere

Maggio 2006, Corona è al centro dell'inchiesta sui fotoricatti ai vip del pm di Potenza Henry John Woodcock insieme a Lele Mora. Le accuse vanno dall'estorsione allo sfruttamento della prostituzione. Francesco Totti, Gilardino e altri calciatori famosi accusano Corona di averli ricattati con foto e servizi compromettenti. Un anno dopo, il 13 marzo 2007, Fabrizio venne arrestato con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata all'estorsione. Nina e Carlos rimangono da soli, ma per la Moric è l'occasione per porre fine a un matrimonio finito molto tempo prima. Lei stessa finisce al centro dell'inchiesta-scandalo Vallettopoli con l'accusa di riciclaggio, poi decaduta. Nina Moric finisce addirittura in ospedale, per una sospetta overdose, ma la modella parla di un malore causato dallo stress.

La scarcerazione e il ritorno di fiamma

Dopo oltre due mesi di carcere, a maggio 2007 Corona ottiene gli arresti domiciliari e si riavvicina all'ex moglie Nina Moric. A metà giugno, al settimanale "Di Tutto", Fabrizio racconta che dal carcere ha continuato a scrivere lettere d'amore a Nina e al momento della sua scarcerazione lei era lì ad aspettarlo. "D ividiamo i conti, ma subito dopo torniamo insieme e ci risposiamo. La separazione è fissata per il 21 giugno, ma nessuno si muove da questa casa ", assicura Corona ma l'idillio dura poco e i due si dicono addio.

Il divorzio e la lunga battaglia legale

Fabrizio vive la sua vita fuori e dentro al carcere e dal 2009 ha cominciato una relazione con Belen Rodriguez. Quando nel 2012 riesce a ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali, però, al suo fianco c'è l'ex moglie, con la quale è tornato in buoni rapporti. Il divorzio definitivo tra Nina e Fabrizio arriva nel 2013 e da quel momento inizia un'aspra battaglia a colpi di accuse, recriminazioni e minacce, che si trascinano fino ai giorni nostri. Oggi Fabrizio Corona è tornato in libertà per avere scontato la sua pena ed è fidanzato con la giovane modella Sara Barbieri, mentre Nina è single, reduce da gravi problemi di salute.