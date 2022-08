Asia Argento esce allo scoperto: chi è il suo nuovo "baby" fidanzato

Si chiama Michele Martignoni, meglio conosciuto come il lottatore "The italian thunder", il nuovo compagno di Asia Argento. L'attrice ha battutto sul tempo i paparazzi, presentando il fidanzato attraverso una serie di scatti pubblicati sulla sua pagina Instagram.

L'ultimo anno ha segnato un cambiamento profondo in Asia Argento che, grazie a un programma di recupero basato sulla meditazione, è riuscita a superare quel mal d'essere, che l'ha accompagnata per anni. Oggi l'attrice ha svestito i panni della "dark lady", che le andavano ormai stretti alla soglia dei 46 anni, e si mostra felice e sorridente sui social network.

" Sarebbe stato davvero un peccato se avessi continuato a sprecare la vita senza diventare consapevole della mia missione. Questa consapevolezza ha fatto sgorgare in me una forza vitale illimitata. La mia missione è essere felice ", ha scritto la figlia di Dario Argento pochi giorni fa sulla sua pagina Instagram, pubblicando una serie di foto delle sue vacanze estive. Ed è proprio attraverso la popolare piattaforma social che Asia Argento ha annunciato ai suoi follower di avere ritrovato anche l'amore.

Lui, occhi celesti e fisico scolpito, è Michele Martignoni, 26 anni il prossimo 2 settembre, lottatore della MMA Pro, una disciplina sportiva da combattimento che si basa sull'utilizzo di tutte le tecniche di arti marziali. Asia Argento si è mostrata al fianco del giovane sportivo durante una vacanza al mare in compagnia della figlia Anna Lou Castoldi, avuta dal suo ex compagno Morgan. Lui l'aveva battuta sul tempo condividendo con i suoi 5mila follower alcune foto lo scorso 5 agosto ma in molti avevano pensato che la loro fosse solo un'amicizia. In realtà la relazione tra Asia e Martignoni sarebbe cominciata negli scorsi mesi e sarebbe così forte da avere convinto l'attrice a fare le presentazioni ufficiali in famiglia, facendolo conoscere alla figlia, che negli scatti si mostra con la coppia in riva al mare.

Nelle immagini condivise dalla Argento sul web, la coppia si mostra affiatata e coinvolta e i gesti intimi ripresi dall'obiettivo della fotocamera non lasciano dubbi sul coinvolgimento dell'attrice con il lottatore, che il prossimo 7 ottobre a Roma combatterà contro Dominique Wooding per il titolo di campione dei pesi gallo.