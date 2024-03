La passione, i paparazzi, il carcere: la storia d'amore tra Fabrizio Corona e Belen Rodriguez

Fabrizio Corona ha compiuto 50 anni. All'esclusiva festa svoltasi ieri sera a Brescia hanno partecipato molti amici ma anche i suoi grandi amori Nina Moric e Belen Rodriguez. Quest'ultima è stata senza ombra di dubbio la donna più importante della sua vita, con la quale ha vissuto due anni e mezzo di amore, passione e drammi.

Il primo incontro

È il 2006. Belen Rodriguez è ancora un volto poco noto della tv italiana. I suoi calendari sexy, invece, sono tra i più venduti. La strada dell'argentina incrocia quella di Fabrizio Corona, che grazie alla sua agenzia fotografica Corona's è considerato il re dei paparazzi. Tra i due il feeling è immediato ma Fabrizio è sposato con la top model Nina Moric e nel giro di pochi mesi, marzo 2017, finisce coinvolto nell'inchiesta Vallettopoli e in altri guai giudiziari.

L'inizio della loro storia

Natale 2008. Belen Rodriguez è reduce dalla partecipazione a L'Isola dei famosi. L'argentina si è classificata seconda nel reality (vinto da Vladimir Luxuria) ma è riuscita a fare breccia nel cuore degli spettatori ed è richiestissima in televisione. Il destino le fa rincontrare Fabrizio in un ristorante di Milano e quel pranzo segna l'inizio della loro storia d'amore. "Dicono che i due abbiano passato cinque giorni chiusi in casa ad amarsi con passione: insieme a letto fanno scintille!", riferisce il settimanale Diva e Donna, ma si tratta solo di pettegolezzi. Corona entra e esce dai tribunali di giustizia a causa delle numerose querele e delle inchieste su estorsioni ai danni dei vip e Belen è l'unica nota positiva di questo difficile momento.

Le prime paparazzate

Nascondere il loro amore è impossibile. A gennaio 2009, le riviste di gossip iniziano a parlare della storia tra Fabrizio e Belen. La coppia è fuggita a Parigi per un weekend romantico lontano dai paparazzi, ma i bene informati riferiscono che Corona e l'argentina soggiornano in una suite reale dell'hotel Ritz. Al rientro da Parigi, con l'imminente inizio di Scherzi a Parte - dove Belen è alla sua prima vera prova da conduttrice al fianco di Teo Mammucari - l'argentina rilascia un'intervista e parla apertamente della relazione con Corona. "Io e Fabrizio ci conosciamo da quattro anni, ma fra di noi non era mai successo niente. Il Corona che conosco io è completamente diverso da come appare, e questo mi piace è un gentiluomo molto simpatico", rivela lei in un'intervista esclusiva rilasciata a Gente. Ma dall'altra parte c'è il dramma di Nina Moric che, ignara della relazione di Corona, tenta il suicidio con i sonniferi.

L'esperienza a La Fattoria

Mentre Belen è impegnata in prima serata con Scherzi a parte, Fabrizio Corona accetta di partecipare a La Fattoria. Vola in Brasile ma rimane nel programma solo per poche settimane e viene eliminato nel corso della terza puntata del programma. A fine marzo rientra in Italia e, complice una pausa dagli impegni professionali della compagna, fugge con lei alla Maldive. Il settimanale Chi dedica loro la copertina del numero in edicola il 9 aprile. Si tratta delle prime foto ufficiali di Fabrizio e Belen su una rivista. È l'inizio della loro storia mediatica. L'estate 2009 è un turbinio di ospitate, eventi e paparazzate e il pubblico segue quasi morbosamente la vita della nuova coppia del gossip.

Sanremo 2010 poi la crisi

Febbraio 2010. Il Festival di Sanremo è appena iniziato. Le televisioni e i giornali italiani sono tutti in Riviera. Fabrizio e Belen arrivano a Sanremo in occasione della serata dei duetti, dove l'argentina si esibirà al fianco di Toto Cutugno. Fuori dall'Ariston la coppia dà subito spettacolo. I fan li seguono e la coppia si fa scortare dalle guardie del corpo. Durante una delle serate, al rientro in albergo dopo una cena, l'auto di lusso di Corona viene accerchiata e l'argentina mostra il dito medio e il gestaccio viene immortalato dai fotografi. Nell'aria c'è aria di crisi e il 12 marzo 2010 Corona viene condannato in primo grado a 3 anni e 4 mesi di reclusione per estorsione ai danni del calciatore David Trezeguet. Un mese dopo Corona confessa che con Belen è finita. "Mi ha distrutto casa e adesso sto cercando di convincerla che non sono l'uomo sbagliato che crede. Belen è l'unica donna che è riuscita a cambiarmi. Non l'ho mai tradita", rivela Fabrizio a Panorama, parlando della gelosia di Belen. La crisi però dura poco e a luglio la rivista Novella 2000 documenta il ritorno a casa di Corona dell'argentina.

Le rivelazioni choc di Lele Mora

Settembre 2010. La storia tra Belen e Fabrizio procede a gonfie vele e il periodo di crisi sembra essere superato. L'argentina parte per Johannesburg, in Sudafrica, per girare il nuovo cinepanettone prodotto da Aurelio De Laurentiis "Natale in Sudafrica". Belen fa parte del cast ed è sul set quando l'agente dei vip Lele Mora confessa che ha avuto una relazione amorosa con Fabrizio Corona tra il 2004 e il 2006. Fabrizio, che è appena rientrato dal Sudafrica - dopo aver fatto una sorpresa alla fidanzata - è travolto nuovamente dal clamore mediatico e di riflesso Belen torna al centro della cronaca non per meriti professionali ma per i gossip.

Belen a Sanremo 2011

La carriera di Belen è in forte ascesa. L'argentina gira un episodio della serie "Il commissario Montalbano" e un altro per la sitcom "Così fan tutte", ma ottiene anche un ruolo nel film per il cinema "Se sei così ti dico sì" di Eugenio Cappuccio. A febbraio 2011 Belen Rodriguez approda al Festival di Sanremo in qualità di co-conduttrice al fianco di Gianni Morandi ed Elisabetta Canalis. Alla vigilia del suo debutto all'Ariston, però, ha una violenta lite in strada con Fabrizio. La coppia viene paparazzata davanti ad un ristorante durante il litigio. "Sguardi in cagnesco, gesti di stizza, poi i due se ne sono andati su due differenti auto senza neppure un saluto", riferisce Novella 2000. Quando finisce il Festival le voci di una nuova crisi si rincorrono ma vengono smentite dalla fuga a Disneyland Paris con il figlio di Corona, Carlos. La notizia dell'espatrio dei tre fa il giro del Paese perché non solo Fabrizio non può lasciare l'Italia a causa delle condanne, ma anche il figlio non può, in quanto in custodia esclusiva alla madre Nina, che però è in Honduras come concorrente dell'Isola dei famosi.

La gravidanza e l'aborto

Settembre 2011. Belen e Corona sono sempre più innamorati tanto che Belen confessa di sognare le nozze con Fabrizio ai microfoni del Tg5: "Sto aspettando solo che Fabrizio ottenga il divorzio dalla sua ex moglie". A ottobre, le riviste di gossip fanno filtrare un'indiscrezione bomba: Belen è incinta. Prima la rivista Oggi, poi il settimanale Chi parlano di due visite ravvicinate di Fabrizio e Belen all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. La showgirl e il re dei paparazzi confermano: "Il bambino nascerà tra la fine di giugno e l'inizio di luglio". Ma il dramma è dietro l'angolo. L'argentina finisce al centro di uno scandalo a luci rosse. Un ex fidanzato sudamericano pubblica un video hot, nel quale Belen fa sesso con il suo ragazzo di allora e l'argentina, a causa dello stress, perde il figlio che aspettava da Corona. "Una vergogna, una sofferenza talmente forte mi causò quella situazione da farmi perdere il bambino che aspettavo. Mi è venuta una forte depressione e si è interrotta la gravidanza", racconterà Belen anni dopo, ricordando quel difficile momento. Per Fabrizio e Belen è un duro colpo, l'inizio di una crisi che non lascerà loro scampo.

La crisi definitiva

Gennaio 2012. Fabrizio Corona viene condannato a cinque anni di reclusione nel processo d'appello del tribunale di Torino per estorsione nei confronti dell'ex calciatore della Juve, David Trezeguet. Nell'ambiente circolano voci che Belen è stanca dei guai giudiziari del fidanzato e la perdita del bambino pesa irrimediabilmente sulla stabilità di una coppia che ha vissuto due anni e mezzo d'amore a tutta velocità. L'argentina deve guardare anche alla sua carriera e la coppia si allontana. Fabrizio e la showgirl non si mostrano più insieme e i beneinformati sostengono che la loro relazione è arrivata al capolinea. L'ingresso di Belen al serale di Amici, come ospite fissa, segna la definitiva rottura con Corona.

La fine dell'amore

Ad Amici la Rodriguez conosce Stefano De Martino e tra i due scoppia la passione. Prima, però, Belen rilascia un'importante dichiarazione al Tg5, che la intervista per il nuovo ruolo in tv al fianco di Maria De Filippi: "La mia storia d’amore con Fabrizio è finita". E' aprile 2012 e la love story tra Fabrizio Corona e Belen Rodriguez si conclude. Per il re dei paparazzi comincia il difficile momento che lo porterà a varcare le porte del carcere entro la fine dell'anno, mentre Belen inizia la storia d'amore con De Martino.

Oggi Fabrizio è impegnato in una relazione stabile con Sara Barbieri, più giovane di lui di ventisette anni, mentre Belen si dichiara single dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino.