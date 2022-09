Omar Pedrini operato di nuovo al cuore. L'ex Timoria: "Sereno nonostante il dolore"

Ennesimo "pit stop" medico per Omar Pedrini. Nelle scorse ore il cantautore bresciano si è sottoposto a un nuovo intervento chirurgico al cuore presso una clinica bolognese. La notizia non ha colto di sorpresa i suoi fan. L'ex leader dei Timoria aveva annunciato il suo imminente ricovero durante l'ultimo concerto di Milano come l'ennesima tappa di un percorso, che lo vede lottare contro i capricci che il suo cuore fa da anni.

" Nuovo pit stop ", ha scritto poche ore prima di entrare in sala operatoria Zio Rock, soprannome del cantautore, che ha parlato di un intervento chirurgico programmato da tempo. " Mi prenderò una pausa, ma conto di tornare presto ", aveva detto dal palco dell'ultimo live a Milano venerdì 23 settembre, chiudendo la sua tournée estiva.

La malattia e l'aneurisma

Da anni Omar Pedrini, ex Timoria, combatte la sua persona battaglia contro i capricci del suo cuore. Nel 2004 il cantautore finì in terapia intensiva in condizioni gravissime colpito da un aneurisma all'aorta. Dopo un intervento a cuore aperto durato diverse ore, l'artista tornò sui palchi dopo molti mesi. Dieci anni dopo, nel 2014, ebbe un malore al termine di un concerto a Roma. Svenuto nel backstage, venne sottoposto a una serie di accertamenti medici e operato nuovamente al cuore. Nel giugno 2021 per l'insorgere dell'ennesimo aneurisma aortico, Pedrini venne ricoverato d'urgenza e salvato ancora una volta.

L'intervento programmato