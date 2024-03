La passione, le nozze, le notti brave: la storia d'amore tra Andrea Roncato e Stefania Orlando

Andrea Roncato e Stefania Orlando sono stati tra i protagonisti della cronaca rosa negli anni '90. Nel 1993, quando si conobbero, lei era una giovane valletta appena approdata in Fininvest, lui un attore affermato. La loro storia d'amore è durata sette anni e si è conclusa nel 1999 con un divorzio burrascoso.

Il primo incontro

Siamo all'inizio degli anni '90. Andrea Roncato è uno dei protagonisti delle pellicole del momento. Ha appena finito di girare il film "Anni 90" e "Graffiante desiderio" quando viene chiamato nuovamente dal regista Enrico Oldoini per il sequel del "Anni 90 - Parte II". Roncato è anche impegnato in televisione con il comico Gigi Sammarchi nei programmi comici "Risate di cuore" e "Ma mi faccia il piacere". Durante un evento romano incontra e conosce Stefania Orlando e ne rimane folgorato. Bionda, alta e bellissima, Stefania ha 27 anni ed è uno dei nuovi volti di Canale 5 e lavora come valletta al fianco di Claudio Lippi programma del mezzogiorno "Sì o no". La chiacchierata di una sera si trasforma ben presto in una frequentazione.

Le prime paparazzate insieme

Il feeling tra i due è immediato e la coppia non si nasconde ai fotografi. I paparazzi li immortalano a Roma in un paio di occasioni, per strada e in un locale, e le riviste di gossip iniziano a parlare della loro storia d'amore. Per molti la differenza di età tra Roncato e Orlando potrebbe segnare il loro rapporto, ma i due dimostrano che nonostante l'anagrafe, l'amore è forte.

L'amore e il lavoro in televisione

L'unione tra Stefania Orlando e Andrea Roncato è solida e non viene scalfita neppure dagli impegni di lavoro, che entrambi hanno tra cinema e tv. Nel 1995 Stefania passa in Rai e diventa la valletta di Fabrizio Frizzi insieme ad Adriana Volpe nel programma "Scommettiamo che...", ma viene anche scelta da Odeon Tv per condurre il TG Rosa, dove rimarrà per due anni. Roncato è invece impegnato sul set del film di Gerry Calà "Gli inaffidabili" ma soprattutto nelle serie "La voce del cuore" e "Mamma, mi si è depresso papà". Agli eventi mondani e pubblici sono tra i più paparazzati tanto che iniziano a circolare le voci di un imminente matrimonio.

Le nozze celebrate nel 1997

È il 1997. Dopo quattro anni di fidanzamento Stefania e Andrea si sposano. Le nozze si celebrano alla presenza di amici e parenti e al ricevimento non mancano volti noti del mondo dello spettacolo. Le foto delle nozze tra Roncato e Orlando finiscono sulle copertine delle maggiori riviste di cronaca rosa e c'è chi è pronto a scommettere che un figlio sia già in cantiere per la coppia. Ma si tratta solo di voci.

Gli impegni in tv e le voci di crisi

Primavere 1998. Andrea Roncato è molto impegnato in tv con il collega Gigi e nelle riprese di alcune serie televisive. Anche Stefania Orlando è molto presente in Rai: è nel cast de "I fatti vostri" e lavora nella trasmissione di Rai2 "Il lotto alle otto". Sui giornali di cronaca rosa iniziano a circolare voci insistenti su una presunta crisi coniugale. Andrea e Stefani però non confermano né smentiscono le indiscrezioni, che circolano sulla stampa scandalistica. Pochi mesi dopo, però, con l'arrivo del nuovo anno, le voci trovano conferma con la notizia del divorzio.

Il definitivo addio

Nel 1999 Andrea Roncato e Stefania Orlando si separano. Chi abbia fatto il primo passo, firmando i documenti del divorzio, non è chiaro. Lui anni dopo racconterà al settimanale Nuovo: "Provo ancora sentimenti molto profondi per lei, non è cambiato nulla. Solo il nostro matrimonio è finito, l'affetto no. Farà sempre parte della mia vita, come io della sua". E parlando dei motivi dell'addio: "Invece di stare a casa e fare il marito, passavo le notti fuori. Stavo in discoteca e tornavo a casa la mattina. Quando mi offrivano la cocaina, ci cascavo. È stato un periodo terribile. Stefania ha sofferto molto e non me lo perdonerò mai". Lei invece racconterà al Correre: "Di Andrea conservo comunque un bel ricordo, mi ha insegnato molto, professionalmente, nel modo generoso e familiare di approcciarsi al pubblico. Poi nella vita le cose si trasformano, però gli vorrò sempre bene".

Stefania Orlando e Andrea Roncato oggi

Tra i due ex coniugi, nel periodo in cui Stefania partecipò al Grande Fratello vip 2020, volarono stracci: lui accusò l'ex moglie di averlo tradito durante il matrimonio, mentre la showgirl tornò a parlare dell'abuso di droghe fatto dall'ex marito ai tempi della loro unione. Oggi, però, i rapporti sembrano essere tornati sereni. Andrea Roncato è sposato con Nicole Moscariello. Stefania Orlando ha appena divorziato dal secondo marito Simone Gianlorenzi.