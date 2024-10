"Un passo alla volta". Bianca Balti e il gesto prima dell'inizio della chemioterapia

Spesso le immagini valgono più delle parole e quelle che Bianca Balti ha condiviso sulla sua pagina Instagram parlano di una battaglia, quella contro il cancro, che la modella ha scelto di affrontare a testa alta. Un mese fa la top model si è sottoposta a un delicato intervento chirurgico all'addome per rimuovere un tumore alle ovaie e tra pochi giorni inizierà la chemioterapia. Una fase delicata che Bianca Balti ha deciso di affrontare con un drastico cambiamento di look.

Nelle scorse ore la modella di Lodi si è mostrata sui social con un nuovo taglio di capelli, un caschetto che niente ha a che vedere con una nuova campagna pubblicitaria né tanto meno con un progetto lavorativo. Il motivo della scelta lo ha rivelato lei stessa, condividendo l'immagine del suo nuovo look con una frase significativa. " Un passo alla volta" , ha scritto Bianca Balti su Instagram, spiegando di avere accorciato drasticamente i capelli per non subire lo choc di vederli cadere a seguito della chemio.

Nelle prossime ore, infatti, la top model inizierà il primo ciclo di cure attraverso le quali cercherà di sconfiggere la malattia che le è stata diagnosticata durante l'estate. Settimane fa Balti aveva rivelato che il tumore alle ovaie si era già diffuso ad altri organi e la cicatrice che ha mostrato sul web, un solco di oltre venti centimetri, ha raccontato molto del difficile periodo vissuto fuori e dentro l'ospedale. Prima di iniziare la chemioterapia la modella ha deciso di scattare una serie di foto, che portano la firma dei Morelli Brothers, per fissare nella memoria il grande cambiamento che sta affrontando.

Prima di tornare in clinica per sottoporsi alle prime cure Bianca Balti è volata a Las Vegas con le figlie per godersi alcuni giorni di spensieratezza e poi ha deciso di dare un taglio alla sua folta chioma per evitare il trauma delle conseguenze della chemioterapia.

Coraggio a chi come me sta iniziando la terapia

Nonostante i timori e la paura, Bianca Balti affronta la malattia con forza e resilienza e su Instagram, in più di una occasione, ha lanciato messaggi positivi per chi, come lei, sta lottando contro un tumore. L'ultimo è arrivato poche ore prima dell'inizio della chemio: "".