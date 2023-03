"Paul Auster ha il cancro". Lo straziante annuncio della moglie

Non c'è pace per lo scrittore americano Paul Auster, uno dei nomi più influenti e amati della letteratura contemporanea, autore di molti libri come Trilogia di New York, Timbuctù, Il libro delle illusioni o 4 3 2 1. Sua moglie, la scrittrice Siri Hustvedt, condividendo una foto che li ritrae insieme scattata a Natale 2020, ha rivelato che il marito sarebbe malato di cancro, spiegando in questo modo la lunga assenza dai social che aveva preoccupato i lettori.

" A mio marito è stato diagnosticato un cancro a dicembre ", ha raccontato senza mezze parole. La famiglia negli ultimi anni, era stata sconvolta da grandi tragedie e lo scrittore si è ammalato mentre stava ancora elaborando il lutto per la morte del figlio Daniel, scomparso all'età di 44 anni per un overdose, poco dopo la morte della figlia, nipotina dello scrittore, Ruby per il quale lo stesso Daniel era stato accusato di omicidio colposo. Dopo l'autopsia nel corpo della picccola erano state trovate importanti quantità di stupefacenti.

La moglie ha raccontato che lo scrittore è in cura allo Sloan Kettering di New York: " sto vivendo in un posto che ho chiamato Cancerland" . Il lungo racconto prosegue spiegando come si vive con una persona malata vicino: " Molte persone hanno varcato i suoi confini, sia perché sono o sono state malate o perché amano qualcuno, un genitore, un figlio, un coniuge o un amico che ha o ha avuto il cancro. Il cancro è diverso per ogni persona che lo ha. Tutti i corpi umani sono uguali e non ce ne sono due uguali. Alcune persone sopravvivono e altre muoiono. Questo lo sanno tutti, eppure vivere vicino a quella verità cambia la realtà quotidiana ".