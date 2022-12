Paura per il marito di Mara Venier: "Vorrei essere vicina a te"

" Ebbene si, pur essendo stato super attento ho preso il Covid ". Così Nicola Carraro, produttore e marito di Mara Venier, ha annunciato sui social network di avere contratto il virus. L'imprenditore, che compirà 81 anni tra pochi mesi, si è contagiato a Santo Domingo, dove si trasferisce abitualmente nel periodo invernale. Le sue condizioni non sarebbero però preoccupanti ma a condizionare il decorso del contagio ci sono le sue pregresse patologie.

Carraro ha scelto di condividere una foto dalla sua villa a Casa de campo per svelare di essere malato, ma ha voluto rassicurare i follower sulle buone condizioni di salute: " Sto benino solo un gran raffreddore, in alto i cuori ". Una delle prime a commentare il post è stata proprio la moglie, Mara Venier, che ha voluto manifestargli tutta la sua vicinanza: " Sempre con te amore mio... forza vita mia" . La conduttrice ha saputo del contagio poche ore prima di andare in onda con il suo programma Domenica In e non ha nascosto di essere molto preoccupata per i risvolti della malattia.

Il produttore, infatti, ha seri problemi polmonari da tempo, a causa dei quali è stato più volte ricoverato in ospedale negli ultimi anni. Nel 2019 era stato colpito da una congestione polmonare, che lo aveva costretto al ricovero in ospedale per alcune settimane e nel 2020 aveva avuto una brutta polmonite sempre quando si trovava a Santo Domingo. Dallo scoppio della pandemia a oggi, però, l'uomo non aveva mai contratto il Covid. Più volte Mara Venier aveva raccontato delle premure e delle precauzioni adottate durante il lockdown e successivamente per evitare che il marito contraesse il coronavirus in quanto soggetto a rischio.