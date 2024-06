Paura per la principessa Anna: è in ospedale con un trauma cranico

Ascolta ora 00:00 00:00

Decisamente non è un buon momento per la royal family britannica. Dopo le diagnosi di tumore di Carlo III e di Kate Middleton, ora arriva la notizia del ricovero della principessa Anna a seguito di un “incidente” non meglio precisato. I media ipotizzano che la causa potrebbe essere una caduta da cavallo, ma per ora Buckingham Palace preferisce non diramare i dettagli.

Trauma cranico per la Principessa Reale

Il 24 giugno 2024 Buckingham Palace ha reso noto che la principessa Anna è stata ricoverata in ospedale dopo un “incidente” avvenuto nella sua casa: “La Principessa Reale ha riportato ferite lievi e un trauma cranico a seguito di un incidente nella tenuta di Gatcombe Park” , nel Gloucestershire, Ovest dell’Inghilterra, “ieri pomeriggio” , cioè il 23 giugno scorso.

Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, tuttavia, ha riportato ancora la Cnn, il team medico avrebbe dichiarato che il trauma cranico e le lievi ferite riportate da Anna sarebbero compatibili con un incidente a cavallo. Ora la principessa è sotto osservazione al Southmead Hospital di Bristol “come misura precauzionale” e per effettuare tutti i controlli del caso, ha sottolineato il comunicato, ma “ci si aspetta una rapida e piena ripresa” . Carlo III “è costantemente informato” sulle condizioni della sorella e “si unisce all’intera royal family nell’inviare i suoi più sinceri auguri alla principessa per una pronta guarigione”.

L’amore di Anna per i cavalli

Stando alle prime indiscrezioni riportate dal Guardian al momento dell’incidente nella tenuta erano presenti anche il marito di Anna, Sir Tim Laurence e i suoi figli, Peter Phillips e Zara Tindall. La principessa sarebbe stata accompagnata in ospedale proprio dal consorte. Il giornale ha aggiunto: “…Si suppone che possa tornare a casa entro questa settimana”. A tal proposito, però, un portavoce di Palazzo ha chiarito: “Sua Altezza Reale si sta riprendendo bene, è in buone condizioni…sta ricevendo le cure appropriate, ma per ora non verranno condivisi ulteriori dettagli. Sua Altezza Reale rimarrà al Southmead Hospital fino a quando il team medico deciderà altrimenti”.

Di conseguenza, naturalmente, Anna non potrà svolgere i suoi doveri ufficiali, come ha spiegato il portavoce: “Su consiglio medico gli impegni pubblici in programma per la prossima settimana saranno posticipati. Sua Altezza Reale invia le sue scuse…”. La principessa si sarebbe dovuta recare in Canada proprio in questi giorni, ma i medici avrebbero sconsigliato il viaggio. Non potrà neppure prendere parte al banchetto di Stato organizzato il prossimo 25 giugno per la visita ufficiale a Londra degli imperatori del Giappone, come anticipato dal portavoce.

L’ipotesi di una caduta da cavallo è la più ovvia, quella che viene subito in mente pensando alla Principessa Reale. La sua grande passione per questi eleganti e maestosi animali non è certo un mistero: Anna è un’esperta amazzone e nel 1976 ha partecipato perfino ai Giochi Olimpici di Montreal.

Potremmo dire che la principessa abbia dedicato la sua vita a tre grandi amori: la Corona, i cavalli e la famiglia. Ha sempre svolto il suo lavoro con piglio deciso e instancabile, diventando il membro del casato che lavora di più.

È patrona di più di 300 charity e, ricorda Sky Tg 24, solo nel 2022 ha presenziato a 214 doveri reali, battendo perfino, che si è fermato a 181. Per l’inossidabile Anna, però, ora è il momento di pensare soltanto a guarire, in modo da poter tornare il prima possibile a servire la monarchia nel modo impeccabile che l’ha resa così popolare nel regno