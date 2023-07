“Non sei la Regina”. L’affondo choc della principessa Anna contro Camilla

Non è un mistero per nessuno che la principessa Anna abbia una personalità fortissima, senza fronzoli, poco incline ai sentimentalismi. La figlia della regina Elisabetta non ha timore di dire ciò che pensa (in un’intervista a Cbc News ha criticato l’idea di monarchia snella propugnata da Carlo). Poco importa se ciò significa affrontare a viso aperto la regina Camilla, ovvero il simbolo di quella parte di vita di re Carlo III “non negoziabile” neanche se di mezzo c’è il principe Harry. Anna, infatti, avrebbe avuto un confronto molto franco con la cognata durante i festeggiamenti per l’incoronazione, avvenuta lo scorso 6 maggio. L’aspro commento che la principessa avrebbe rivolto a Camilla, sostiene la stampa, potrebbe essere il segnale di rapporti tesi fra le due. Ma forse anche della nostalgia della sorella di Carlo per la madre Elisabetta.

“Non sei la Regina, sei la Regina consorte”

“Ho sentito che c’è stata una cena per l’incoronazione, a cui ovviamente partecipavano anche il Re e Camilla e pare che la Principessa Reale abbia detto [a quest’ultima]: ‘Tu non sei la Regina, tu sei la Regina consorte”. A riferire a Gb News di questa presunta frecciata avvelenata scagliata da Anna in direzione di Camilla è lo stilista David Emanuel, che avrebbe raccolto le confidenze di alcuni insider di corte. Emanuel, che disegnò l’abito da sposa di Lady Diana, ha proseguito: “L’intera situazione [è] molto difficile perché molte persone mi hanno detto di non essere felici” all’idea di dover considerare Camilla Regina e non Regina consorte. Anche se, va detto, la modifica è stata una prassi per tutte le sovrane consorti britanniche. Il loro titolo è stato alleggerito, diciamo così, reso più immediato. Del resto tutti, cortigiani e sudditi, sapevano bene chi fosse il sovrano regnante.

Nessuno sa per quale ragione Anna avrebbe rivolto una frase così diretta, persino un po’ sgarbata, contro la cognata. Forse Camilla ha detto o fatto qualcosa che avrebbe indispettito la principessa. O magari Anna avrebbe aspettato il momento giusto per esprimere un pensiero che le girava nella testa da parecchio. Impossibile dirlo con certezza. David Emanuel non ha riportato la reazione di Carlo e Camilla, ma sarebbe stato interessante conoscerla.

Questo presunto alterco potrebbe essere la spia di rapporti non proprio amichevoli tra Anna e la Regina. Tuttavia non è da escludere che la principessa Anna provi una nostalgia così forte nei confronti della regina Elisabetta, da non riuscire ancora ad accettare che qualcun altro, sebbene si tratti del fratello e della cognata, abbiano preso il suo posto. Da una personalità così concreta e determinata come quella della figlia della defunta Maestà, però, non ci aspetteremmo una reazione impulsiva, sull’onda dell’emotività. È improbabile, ma non impossibile.

La nuova “roccia” dei Windsor

La principessa Anna potrebbe essere definita la vera matriarca della royal family dopo la regina Elisabetta. Poco importa che non sia lei la sovrana. Con il suo piglio deciso, il carattere un po’ ruvido, come quello del principe Filippo, ma non maleducato, Anna è molto amata dai sudditi per due motivi che si completano tra loro: è la reale britannica che lavora di più e con totale dedizione all’istituzione monarchica. Inoltre la sua (quasi) completa adesione alle norme di comportamento del casato e la serietà ne fanno una sorta di custode della memoria familiare e del protocollo. Nel 2022 la principessa ha partecipato a 214 impegni pubblici, più di Carlo, che si è fermato a 181 ed è patrona di 300 charity. “È la migliore di tutti noi: pratica, laboriosa, diligente e riservata” , ha scritto di lei il Telegraph.

Questo attaccamento al lavoro non è solo frutto del senso del dovere. O meglio, l’impegno e il rispetto verso i “royal duty” sono connaturati in Anna, sono nati e cresciuti con lei. Rappresentano l’eredità della regina Elisabetta. Durante un’intervista per il Giubileo di Platino, nel 2022, la principessa raccontò un fatto emblematico: molti le avrebbero chiesto se considerasse Elisabetta una madre o una sovrana. In che modo la vedesse nella quotidianità. Anna rispose: “È mia madre e la Regina”. In poche parole ha riassunto una vita intera, ciò che per lei è sempre stata la normalità: i due ruoli inscindibili della sovrana defunta. Amore filiale e devozione alla Corona si fondono in Anna, che sente con grande intensità il peso del lascito di sua madre, fatto di discrezione e responsabilità, da cui dipende la sopravvivenza della monarchia.

“Anna è il collante che tiene unita la royal family” , ha scritto Geo News. “È una persona molto resiliente e penso che sarà molto importante per mantenere la stabilità…Condivide con la Regina [Elisabetta] lo stesso stoicismo e sarà la colonna portante dei suoi parenti” , ha dichiarato all’Express l’esperto di linguaggio del corpo Darren Stanton. La “roccia del Re” , come ha titolato l’Express. La principessa potrebbe considerarsi quasi investita, per nascita, del ruolo di protettrice della famiglia. Difficile pensare che una donna come lei si senta minacciata da Camilla, ma forse potrebbe paragonarla alla regina Elisabetta (confronto impari anche per la diversità palese delle due sovrane, a partire dal titolo e dalle vite), provando nostalgia per un tempo che non c’è più.

Oppure potrebbe sospettare che Sua Maestà voglia un ruolo più ampio che, in qualità di Regina consorte, non le spetterebbe. Non si tratterebbe di una vera e propria rivalità, però non sarebbe strano ipotizzare che Anna si senta, in un certo senso, “superiore” alla cognata, una vera Windsor, poiché figlia di Elisabetta II e di Filippo. Camilla sarebbe l’elemento estraneo che si è aggiunto all’insieme coeso in una fase successiva.

Andrew Parker Bowles tra Anna e Camilla

Qualcuno sostiene che un elemento di tensione tra la Principessa Reale e la Regina potrebbe essere Andrew Parker Bowles. Infatti, come riportato da Hello Magazine, Andrew e Anna avrebbero avuto una relazione dal giugno 1970, “quando Parker Bowles fu invitato a Windsor per festeggiare la royal family” , ha scritto Sally Bedell Smith nel libro “Prince Charles: the Passions and Paradoxes of an Improbable Life: in the Shadow of the Crown” (2017). Il giovane ufficiale dell’esercito era stato uno dei paggetti all’incoronazione della regina Elisabetta, i suoi genitori erano amici della Regina Madre e con Anna condivideva l’amore per i cavalli.

Insomma, le stelle sembravano allineate. O quasi: Andrew era cattolico, dunque un matrimonio con la figlia del Capo della chiesa Anglicana sarebbe stato fin dall’inizio un’ipotesi remota. Inoltre nel cuore del ragazzo c’era già Camilla, conosciuta negli anni Sessanta, benché la loro storia fosse fatta di alti e bassi. Parker Bowles e la futura Regina si lasciavano e si riprendevano e proprio durante una delle fasi di lontananza Andrew avrebbe conosciuto Anna.

Sarebbe stata proprio la Principessa Reale a mettere la parola fine alla relazione: la razionalità l’avrebbe aiutata a comprendere che quello, forse, non era il ragazzo adatto a lei e al suo rango (a questo punto viene da chiedersi se fosse davvero amore). I due rimasero amici: Anna sposò Sir Timothy Laurence nel 1992, Andrew portò all’altare Camilla nel 1973. La principessa scelse l’ufficiale come padrino di battesimo di sua figlia Zara. Per come sarebbero andati i fatti, pare improbabile un vecchio rancore originato da questa storia e covato per così tanti anni.

Una fredda accoglienza

Le fonti dicono che la principessa Anna non avrebbe accolto Camilla a braccia aperte. Quando la futura Regina sposò Carlo, nel 2005, la figlia di Sua Maestà non si sarebbe data pena di nascondere la sua “freddezza” , come ha riportato il sito The List. Addirittura per anni Camilla sarebbe stata “intimidita” dall’indifferenza della cognata. A tal proposito The News ha rivelato: “L’atteggiamento gelido di Anna è stato estremamente snervante per Camilla” . Impossibile dire quale sia la causa di questa presunta antipatia, benché alcuni insider insistano sul ruolo di Andrew Parker Bowles.

Nel 2021 una fonte disse a New Idea: “Anna ha sempre considerato Camilla un’opportunista” , mentre la moglie di Re Carlo III avrebbe cercato in ogni modo di appianare le divergenze con Anna. Per dirla tutta la Principessa Reale non avrebbe avuto un buon rapporto nemmeno con Lady Diana, ma in quel caso si sarebbe trattato di una profonda incompatibilità caratteriale. Richard Kay, del Daily Mail, spiegò: “[Anne] non aveva tempo per Diana. Non le piaceva il modo in cui affrontava il suo dovere e il modo in cui usava le telecamere e i media per promuovere se stessa. Anna aveva un approccio più tradizionale alla monarchia e agli impegni reali”.

Non è escluso che la parte riguardante i doveri pubblici si possa applicare anche a Camilla, proprio perché Anna potrebbe avere un punto di vista più lineare, classico, “ortodosso” per quel che concerne il servizio alla Corona. Ciò potrebbe essere alla base delle incomprensioni con Camilla. Di diverso avviso è la biografa Angela Levin, che ha dichiarato all’Express: “[Anna] non andava molto d’accordo con Diana, ma non andava d’accordo nemmeno con Camilla…Con il passare degli anni [Anna e Camilla] si sono avvicinate, [la principessa] vede quanto Camilla abbia lavorato sodo, vede quanto suo fratello sia più felice, più forte, più disponibile e ora vanno molto d’accordo”. In fondo le cognate “hanno molto in comune, entrambe amano i cavalli…i cani, si preoccupano per la monarchia e sono quasi coetanee…”.