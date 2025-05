"Pensavano fossi scemo". La frecciata di De Martino

Ascolta ora 00:00 00:00

È ormai agli sgoccioli la programmazione invernale della Rai che sta per lasciare il posto ai palinsesti estivi. Tra i maggiori protagonisti c'è sicuramente Stefano De Martino che non ha fatto rimpiangere l'assenza di Amadeus alla conduzione di "Affari tuoi" ma è stato sempre più apprezzato da pubblico e critica. Un successo personale e professionale per il conduttore tv di Torre Annunziata che non ha nascosto la sua soddisfazione per essere "passato in sordina" e quale può essere stata la chiave per questo enorme consenso popolare.

Il successo di "Affari tuoi"

" Io faccio Affari tuoi perché si è creato un vuoto lasciato da Amadeus. Mi hanno chiesto se mi andasse di farlo. Ho detto sì, che me la sentivo, ma non ho passato una bellissima estate. Tutti dicevano non è facile, è andato via lui. Sapevo che avrei trovato un mio modo, il problema era dopo quanto tempo", ha dichiarato sul palco di Dogliani (Cuneo) nel corso del Festival della Tv svelando cosa potrebbe aver fatto la differenza. " Il pubblico non è paziente. Sapevo che alla prima puntata non sarei stato a fuoco, mi aiutavano le basse aspettative su cui sto fondando la mia carriera ", ha aggiunto. " Pensavamo fosse scemo e invece c'è una percentuale di bravura. Il problema sarà in futuro. Più le cose vanno bene più le aspettative si alzano, una cosa può anche stancare ", ha sottolineato alludendo al pubblico, inizialmente scettico verso di lui.

I pensieri su Sanremo

Dall'attuale programma a salire sul palco di Sanremo, però, ce ne vuole: lo sa lo stesso De Martino che con umiltà ha spiegato che in questo momento " Sanremo non è alla mia misura. O si rimpicciolisce il festival o mi ingrandisco io. Speriamo che debba ingrandirmi io ", ha dichiarato con l'ironia che lo contraddistingue durante l'incontro a Dogliani. " La mia filosofia è avere il senso della misura. Affari Tuoi temevo potesse non essere nella mia misura. Ho cercato di farmela andare e sono contento di questo momento. Due anni per condurre Sanremo? Se due anni fa mi avessero detto 'fai Affari Tuoi' mi sarebbe sembrata un'utopia, come oggi mi sembra un'utopia pesare al festival. Magari mi auto-smentisco. Vorrei qualche anno in più, perché per farlo bene ci vuole qualche capello bianco. Qualche capello bianco, ma spero di avere tutti i capelli ", ha aggiunto De Martino.

Il futuro di "Domenica In"

Recentemente, Mara Venier ha parlato delle possibili novità sulla trasmissione Rai che la domenica è un must da tantissimi anni, "Domenica In" dove potrebbe non essere l'unica conduttrice ma affiancata anche da altri personaggi molto amati e popolari come Fiorello e non solo. A tal proposito, la Venier intervenuta al Festival della Tv ha spiegato che De Martino " è bravissimo ed è cresciuto tantissimo, si fa voler bene. Non si è montato la testa ed ha avuto un grandissimo successo.

Potrebbe fare una 'Domenica In' veramente rivoluzionaria cambiando tutto. E poi il mio successore potrebbe essere Alberto Matano, se vogliamo parlare di un taglio giornalistico e di interviste. Io vedo questo, Stefano e Alberto".