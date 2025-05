"Ci saranno dei cambiamenti..". Venier svela il suo futuro a Domenica In

Ascolta ora 00:00 00:00

Mara Venier non lascia ma neanche raddoppia, piuttosto dimezza. La conduttrice sembrava avere dato ufficialmente l'addio a Domenica In e nel corso dell'ultima puntata di domenica scorsa aveva persino pianto salutando il suo staff e il pubblico. Invece è bastato tirare il fiato qualche giorno per ritornare sui suoi passi e rivedere la sua decisione. " Domenica In? Ci sarò ma insieme ad altri ", ha annunciato sul palco del Festival della Tv di Dogliani, in provincia di Cuneo.

La conferma di Venier

Da giorni si parlava dei possibili successori di Mara Venier alla guida del format domenicale di Rai1. Nelle ultime stagioni gli ascolti sono cresciuti costantemente e perdere la conduttrice sarebbe stato un duro colpo per la Rai. Dopo gli annunci di addio, però, Venier ci ha ripensato e, complice l'idea di passare il testimone a Fiorello e a un gruppo di co-conduttori, si è detta disponibile a tornare ma con una presenza notevolmente ridotta e in una versione rivisitata. " Domenica In va un pò rivista totalmente, ci saranno dei cambiamenti. Io ci sarò, sarò la conduttrice ma insieme ad altri, ancora non sappiamo chi. Sarà una Domenica In un pò più corale, spero con un gruppo di amici" , ha detto all'evento che l'ha vista ospite a Cuneo.

La conduttrice ha ammesso di non sentirsi pronta a lasciare il suo lavoro e la sua "famiglia" televisiva e ha spiegato: "Ne ho ancora voglia, penso che il lavoro sia importante a qualsiasi età, ma 'Domenica In' non è mai andata bene come quest'anno. E' migliorata e cresciuta negli ascolti, vuol dire che la gente ha ancora voglia di vedermi. E poi quest'anno lavoro pure meno, sono più alleggerita e ho meno responsabilità ".

L'ipotesi Fiorello co-conduttore

L'idea vincente potrebbe essere quella di affiancare a Mara Venier altri volti "forti" come quello di Fiorello, che all'interno della domenica pomeriggio di Rai1 potrebbe sorprendere. Proprio nelle scorse ore lo showman siciliano aveva lanciato l'idea di poter sostituire Venier con un vero e proprio show e Zia Mara non si è fatta sfuggire l'occasione di invitarlo a prendere parte a una nuova versione di Domenica In.

Visto che Fiorello ha detto che vuole fare Domenica In se vuole entrare nel gruppo.... Io faccio un invito: Fiorello perché dopo Mara? Si fa con Mara! Sarebbe un 50esimo strepitoso

Ospite di Tv Talk la presentatrice ha aperto alla collaborazione: "".