"Esibizionismo acchiappa-like". La foto osé della Ferragni scatena la bufera

Si scrive polemica, si legge engagement. Chiara Ferragni insegna. Se le foto con i figli e gli adv non aumentano le interazioni con i follower (in termini di like e commenti) meglio puntare sul nudo, spacciandolo per lotta femminista e la polemica (e l'engagement, appunto) è servita. Così l'ultimo post dell'influencer - nel quale la Ferry sfoggia una canotta trasparente con capezzoli in primo piano - ha scatenato l'ennesima diatriba social. Ma ormai i suoi fan hanno capito l'andazzo e le critiche hanno puntato dritto al nocciolo della questione: " Questa non è moda. Questa non è protesta. Questo non è rispetto della femminilità. Questo è esibizionismo e acchiappa like ".

Dall'isola di Capri, dove Chiara Ferragni si è rifugiata nell'ultimo weekend insieme al suo staff e senza famiglia al seguito, l'imprenditrice digitale è riuscita a scatenare l'ennesima bufera social "grazie" a una foto in cui ha mostrato uno dei suoi tanti look. A spiccare, però, è soprattutto il seno che si intravede sotto alla canotta trasparente. Una scelta voluta che non ha lasciato in silenzio il suo pubblico. " Mostrando i capezzoli pensa di essere rivoluzionaria … poverina", ha commentato una follower sotto al post, mentre un'altra aggiungeva: "Ti prego Chiara, domattina, prova a prendere la metropolitana nella tua Milano vestita così. Poi magari ne riparliamo del concetto di libertà. Proviamo un po' a contestualizzarlo. Non credi? ".

La polemica social