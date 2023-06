"Sei una falsa, avevi detto...". L'ira social travolge Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è di nuovo al centro dell'occhio del ciclone. Questa volta a farla finire dritta in mezzo alla polemica sono stati i suoi follower più fedeli, che si sono sentiti in qualche modo traditi dopo la pubblicazione dell'ultimo post, nel quale l'influencer ha condiviso alcune immagini della sua nuova casa di Milano. Tra qualche sfottò (" La ristrutturazione di questo appartamento batte la fine della Salerno - Reggio Calabria") e alcune osservazioni sullo stile di vita dei Ferragnez ("Vi vedevo meglio in una bella casa isolata con giardino e magari piscina" ), non è mancata la polemica legata a un annuncio fatto da Chiara Ferragni poche ore prima della pubblicazione del post sui lavori alla nuova abitazione.

L'influencer ha deciso di sfruttare una nuova opportunità offerta da Instagram: la creazione di un broadcast. Si tratta di una "stanza virtuale" dove potere condividere con i soli follower, che richiedono l'iscrizione, contenuti differenti oppure video e foto diverse da quelle pubblicate sul profilo. Una funzione che ricorda molto Telegram e che ha consentito alla moglie di Fedez di raccogliere circa 400mila iscrizioni in poche ore.

La polemica social

Dopo il messaggio iniziale di benvenuto, dove Chiara Ferragni ha spiegato che nel broadcast ci sarebbero stati updates speciali per i suoi appassionati, l'imprenditrice digitale ha pubblicato tre foto dell'interno della nuova casa a City Life, nella quale i Ferragnez si trasferiranno prima della fine dell'anno. Ma poco dopo le stesse foto (oltre ad altre) sono finite nella home in visione a tutti e la rabbia dei fan è esplosa. " Chiara sei fake perché avevi detto che nel gruppo mandavi contenuti esclusivi, invece le stesse foto le hai postate per tutti #rabbia", ha scritto una utente sotto al post social, scatenando la reazione di altre follower, che si sono sentite tradite da Chiara: "Mi aspettavo più serietà, che senso ha allora iscriversi al tuo broadcast".

La discussione si è letteralmente infiammata sotto al contenuto social condiviso dalla Ferragni ma chi si aspettava immagini esclusive, e il fantomatico dietro le quinte della sua scintillante vita nel suo nuovo broadcast, è rimasto deluso. Per raddrizzare il tiro, l'influencer ha poi pubblicato video e foto unposted sul suo nuovo canale, ma questo non ha placato l'ira dei follower più affezionati, che in qualche modo si sono sentiti ingannati da Chiara Ferragni.