"Pieni di sostanze chimiche". Naike Rivelli contro i trucchi della Ferragni

La linea di cosmetici che Chiara Ferragni ha lanciato sul mercato alcuni mesi fa è finita nel mirino delle critiche. Oltre ai prezzi, considerati da molti eccessivi, l'imprenditrice digitale è finita al centro della polemica per gli ingredienti utilizzati per produrre rossetti, ombretti e altri prodotti di make-up firmati con il suo nome. La dura critica è arrivata da Naike Rivelli, la quale su Instagram ha accusato la moglie di Fedez di utilizzare sostanze chimiche per realizzare i suoi prodotti.

L'accusa di Naike Rivelli alla Ferragni

La battaglia naturalista condotta da Naike Rivelli è decennale. Da tempo la figlia di Ornella Muti si batte per incentivare la produzione e l'utilizzo di prodotti naturali soprattutto quelli che si usano sulla pelle. Prodotti vegan e non testati sugli animali di cui non farebbero parte i prodotti di make-up realizzati e venduti dalla Ferragni. Così sotto a uno dei post pubblicitari, nei quali l'imprenditrice ha sponsorizzato una delle sue palette di ombretto, la Rivelli si è sfogata, criticando l'influencer. " Purtroppo, cara mia queste palette non le trovo molto divertenti perché piene di sostanze chimiche e insetti uccisi per fare dei rossetti luccicanti. Dovresti aggiungerlo ", ha scritto sotto al post Instagram la figlia della Muti, accendendo la miccia della polemica, con altri utenti pronti a criticare costi e inci di alcuni dei prodotti di punta della linea di make-up della Ferragni.

