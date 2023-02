Lo spazzolino come sex toy e i gioielli osé: Naike Rivelli senza freni a Belve

" Su certe cose ci faccio, su altre ci sono ". Così Naike Rivelli ha iniziato la sua intervista a Belve. Provocatrice e senza peli sulla lingua, la figlia di Ornella Muti ha subito catturato l'attenzione della Fagnani, sfoggiando una collana raffigurante un seno di donna e un orecchino con testicoli maschili. Niente di nuovo per la Rivelli che, in un modo o nell'altro, riesce sempre a fare parlare di sé.

Nella lunga intervista rilasciata a Francesca Fagnani, nella prima puntata della nuova stagione del programma di Rai Due, Naike Rivelli è stata un fiume in piena e ha voluto ridimensionare il personaggio che si è creata negli anni: " Sono tutta fumo e niente arrosto. Da quello che appare sui social sono molto più provocante di quello che sono nella vita reale. La mia vita è molto semplice" .

Sui social, però, la figlia di Ornella Muti provocante lo è decisamente, ma anche in questo caso lei ha tenuto a precisare che il nudo è per necessità: " Mi sono accorta che se pubblico foto del sedere o del decolté il post è più visto e allora anche il testo che scrivo arrivava a più persona. È un modo per comunicare". T ogliersi i vestiti e farsi ammirare rimane comunque una gratificazione: "Mi piace spogliarmi e farmi vedere, mentre da giovane ero piena di complessi e ora non più. Mi piaccio ma se mi mostro non è per farmi guardare e basta. Esibizionismo sì, ma soprattutto estetica ".

Il rapporto con la madre Ornella Muti

Una parte dell'intervista è stata dedicata al rapporto tra Naike e la madre Ornella. Un rapporto quasi simbiotico che, in alcuni casi, l'ha fatta soffrire, soprattutto per il paragone con lei. " Quando ero ragazzina mi dicevano: 'Ah che bella, peccato non abbia gli occhi della madre'. Questo accadeva anche ai provini e mi urtava molto". Difficile fare i conti con quella che è stata considerata la donna più bella al mondo: " Non mi sono mai rapportata a lei, quando entra in una stanza tutti la guardano, ha un'energia fortissima. Le persone gravitano verso di lei ma io non l'ho mai invidiata". Piuttosto si è dovuta difendere da chi la avvicinava - sentimentalmente o professionalmente - solo per arrivare a Ornella Muti. "Molti uomini si avvicinavano a me per arrivare a lei. Anche gli agenti. Uno in particolare, ho scoperto che il suo interesse era avvicinare lei, non stare con me ".

La storia con Yari Carrisi e l'amore per una donna

Parlando di relazioni Naike Rivelli ha svelato di vivere un momento molto felice al fianco del compagno (con il quale convive da cinque anni), ma nel suo passato ci sono storie che non possono essere dimenticate. Come quella con il figlio di Albano e Romina: " Le famiglie non c'entrano. Io e Yari Carrisi non siamo sullo stesso percorso nonostante ci fosse un matrimonio in vista e fossi rimasta incinta". Poi è arrivata la confessione inattesa: "Sono stata innamorata di una donna, abbiamo avuto un percorso di due anni. Ma non voglio fare il suo nome, lei ora è sposata". E subito la Fagnani ha pensato alla cantante Syria . "No con lei non è successo un emerito niente ", ha scherzato l'ospite.

La gag dello spazzolino come sex toy

Uno dei passaggi dell'intervista più commentati sui social è stato però quello legato allo spazzolino elettrico usato come sex toy. La Fagnani ha letto un estratto di una vecchia intervista della Rivelli, nel quale dice: "Non mi delude mai. Non promette cose che non può mantenere, non dice di occuparsi di me e risolvere i miei problemi, anzi non parla proprio. Mi tiene lontana dal sesso casuale inutile, non mi mente mai e quando lo spengo un silenzio meraviglioso. Non è facile trovare un uomo che lo rimpiazzi". Naike ha confessato di avere trovato un uomo che ha rimpiazzato lo spazzolino, ma ha poi scherzato: " L'Oral B è famoso e me l'hanno detto un sacco di donne. Guarda che se le googli è una delle cose più usate che ci sta nel mercato, che non è un sex toy ". E la conduttrice ha puntato sul dare spazio a un nuovo personaggio.