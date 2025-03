Morto l'attore de "Il Paradiso delle Signore". Pietro Genuardi stroncato a 62 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Lutto nel mondo delle fiction per la prematura scomparsa di Pietro Genuardi. L'attore era uno dei volti più amati della soap "Il Paradiso delle signore", dove interpretava il capo magazziniere Armando Ferraris, dalla seconda stagione. Lo scorso autunno era stato costretto a lasciare il set a causa di una grave malattia del sangue per la quale si stava curando, ma la malattia ha avuto il sopravvento e l'attore è deceduto a soli 62 anni.

La scoperta della malattia

Il 30 ottobre scorso, attraverso un lungo post Instagram, l'attore aveva informato i fan della scoperta della malattia. " Sono scomparso dai radar perché purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo" , aveva scritto sul web, parlando delle cure e della sua voglia di tornare sul set de "Il Paradiso delle signore". " Resto sempre fedele ad Armando, ai miei colleghi nessuno escluso che in questo periodo mi sono stati vicinissimo e a voi che spero possiate con la vostra energia sostenermi perché presto possa tornare al lavoro più forte di prima ", aveva concluso, parlando della sua voglia di tornare a recitare sul set della soap.

Le cure e il trapianto