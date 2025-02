Pippo Baudo con Tullio Solenghi e Massimo Lopez: la foto del conduttore sui social è virale

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo un lungo periodo di assenza Pippo Baudo è tornato sui social in un post, che in breve tempo è diventato virale. Come già era accaduto lo scorso settembre, quando il conduttore era apparso a sorpresa sui social nella foto scattata durante il compleanno di Pingitore, Baudo è tornato a fare capolino sul web questa volta al fianco di un duo comico d'eccezione: Tullio Solenghi e Massimo Lopez.

L'incontro con Solenghi e Lopez

I due attori hanno fatto visita allo storico conduttore Rai e nella sua casa di Roma hanno scattato una foto ricordo, che racconta molto delle attuali condizioni di salute del presentatore. Nell'immagine Pippo Baudo appare sorridente e sereno e si gode la compagnia di Solenghi e Lopez. "Oggi visita affettuosa al nostro Pippo ", hanno scritto sui loro profili Instagram i due attori comici, svelando di essersi recati a casa del conduttore per una chiacchierata tra amici.

I problemi di salute

A giudicare dalla foto Baudo sembra essersi lasciato alle spalle i problemi di salute, che avevano fatto preoccupare i suoi fan lo scorso Natale. Poco prima della fine dell'anno si era parlato di un suo ricovero in ospedale per problemi dovuti a un incidente domestico avvenuto nel suo appartamento romano poco prima delle festività natalizie.

La notizia era stata però smentita dal presentatore che, per mettere un freno alle speculazioni, aveva dichiarato alle agenzie di stampa: " Sto bene, benissimo. Ho trascorso vacanze tranquille. False notizie ma portano bene ". Che Baudo sia in buona forma lo testimonia anche la lettera scritta pochi giorni fa prima dell'inizio del Festival.

La lettera a Sanremo

Da grande veterano della kermesse canora, alla soglia degli 89 anni che festeggerà il prossimo giugno, il presentatore ha scritto una toccante lettera a Sanremo, pubblicata su La Stampa a inizio febbraio.

Carissimo e amatissimo Sanremo, ti ho conosciuto nel lontano 1958, quando nella mia casa comparve, quasi per magia, un televisore",

"A te devo gran parte della mia carriera, così come ti devono molto i numerosi artisti che hai lanciato. Sono davvero tanti talenti che, con la tua benedizione, ho avuto la fortuna di scoprire, cito per brevità Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Andrea Bocelli e Giorgia, ma la lista sarebbe davvero lunghissima

aveva esordito Pippo Baudo, proseguendo con affetto:".