"Poco lucida e rallentata". Il video choc dell'ultima apparizione pubblica di Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley poteva essere salvata? È la domanda che si stanno facendo da ore i fan della cantautrice statunitense dopo la diffusione di un video, nel quale la figlia di Elvis appare affaticata e poco lucida ai recenti Golden Globe. Lisa Presley, 54 anni, è stata stroncata da un infarto. L'unica figlia della leggenda del rock'n'roll Elvis Presley ha avuto un malore giovedì mattina nella sua villa di Los Angeles.

È stata la domestica a trovarla svenuta in camera e a chiamare il 911. I soccorritori sono riusciti a rianimarla e a trasportarla in ospedale, ma le sue condizioni sono apparse subito critiche. E poche ore dopo il ricovero Lisa Marie è deceduta nel reparto di terapia intensiva di una clinica di Los Angeles. L'annuncio della morte è stato dato dalla madre Priscilla, 77 anni, che pochi giorni fa era con lei ai Golden Globe. A rendere il decesso inquietante è il video circolato nelle ultime ore in rete, che mostra l'ultima apparizione pubblica della cantante poche ore prima di morire.

Il video choc ai Golden Globe

Nel filmato diffuso dal Daily mail, Lisa Marie Presley è in compagnia dell'amico Jerry Schilling, 80 anni. La figlia di Elvis viene intervistata dal conduttore di Extra, Billy Bush, e nella sequenza di immagini la 54enne appare affaticata e decisamente rallentata sia nei movimenti che nel linguaggio. A un certo punto la donna chiede l'aiuto del suo accompagnatore. " Mi aggrappo al tuo braccio ", dice Lisa Marie Presley appoggiandosi a Schilling, come se avesse bisogno di essere sostenuta.

Come si vede nel video, la cantautrice risponde alle domande di Bush ma il suo modo di esprimersi è lento e, a tratti, la Presley sembra addirittura biascicare le parole. Immagini che mostrano una donna affaticata e che oggi fanno molto discutere alla luce di quanto successo poche ore dopo. Il filmato, che di fatto rappresenta l'ultima apparizione pubblica dell'artista, si è rapidamente diffuso in rete e mostra un altro momento, che rimarrà impresso nella memoria dei fan. La mano che Lisa Marie Presley si è portata sul cuore, quando l'attore Austin Butler, che nel film "Elvis" ha interpretato suo padre, le ha rivolto parole di stima e affetto. Lo stesso cuore che poche ore dopo ha smesso di battere.