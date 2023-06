La lite, poi le scuse: cosa è successo tra Alessia Marcuzzi e Francesca Fagnani

Metti un tweet polemico, il like del personaggio famoso e la curiosità degli utenti del web e la polemica è servita. Al centro c'è finita Alessia Marcuzzi, pizzicata a mettere un like birichino a un cinguettio contro la collega, Francesca Fagnani, con la quale ha condiviso il palco dell'evento Italia Loves Romagna.

Marcuzzi e Fagnani insieme a Campovolo

Il "caso" si è aperto ufficialmente durante il concerto benefico organizzato a Campovolo, dove sono intervenuti molti artisti della scena musicale italiana per raccogliere fondi in favore delle popolazioni colpite dall'alluvione dello scorso maggio. A condurre Italia Loves Romagna è stato un quartetto d'eccezione composto da Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani. I primi due hanno guidato la prima parte della serata, mentre il comico e la conduttrice di Belve hanno concluso la serata in una staffetta che, all'inizio, sembrava avere funzionato alla perfezione. In realtà, però, durante il concerto è successo qualcosa.

Il tweet critico e la polemica

Su Twitter l'evento è stato il più commentato degli ultimi tempi e tra i tanti cinguettii, uno in particolare ha catturato l'attenzione. " La Fagnani non mi pare molto adatta a presentare questo tipo di programma", si legge nel tweet che una utente ha pubblicato durante la diretta del concerto, che prosegue: " La Marcuzzi invece ha l'entusiasmo coinvolgente e la scioltezza necessarie. Non capisco perché abbia dovuto cedere il palco ". Tra i tanti like, il cinguettio ha ricevuto anche quello di Alessia Marcuzzi e il caso si è ufficialmente aperto. " Ahi ahi ma cos'è successo tra le due conduttrici? Volano like al vetriolo!!", ha commentato uno spettatore, mentre un altro: "Ma la Marcuzzi che mette like a un tweet contro la Fagnani!? Cosa sta succedendo??? !".

La replica della Marcuzzi

Il like birichino non è passato inosservato al popolo dei social e l'episodio è stato commentato sul web, alimentando le voci di un possibile "astio" tra le due conduttrici. Così Alessia Marcuzzi si è vista costretta a intervenire pubblicamente. " Buongiorno! Sto leggendo un po' di messaggi che mi state mandando. Credo di aver messo per errore un like ad un tweet che pensavo fosse di apprezzamento su di me e invece andava contro Francesca", ha scritto su Twitter la popolare conduttrice. Poi le ulteriori spiegazioni: "Non avevo letto bene il contenuto evidentemente Io e Fra siamo amiche da anni, la stimo e sono una sua fan da sempre quindi no panic!!! Chiedo scusaaaa, ora ricerco sto tweet e levo sto cuore. Me so’ sbajata. E anche un po' ciecata ". E a giudicare dal cuoricino della Fagnani sotto al post, pace è fatta (ma che gaffe).