"Poteva andare peggio". Federica Pellegrini vittima di un incidente domestico

Da giorni Federica Pellegrini latitava sui social network, ma solo oggi i suoi follower hanno scoperto il motivo. L'ex campionessa olimpica di nuoto è stata vittima di un brutto incidente domestico, che fortunatamente non ha avuto conseguenze serie. A rivelarlo è stata lei stessa dopo tre giorni di assenza dal web, che avevano già fatto scatenare il caos in rete.

Da giorni i suoi seguaci si chiedevano il motivo della mancata condivisione di foto e video, come la Divina è solita fare da quando ha lasciato il nuoto e ha più tempo da dedicare a fan e passioni. Dall'addio alla piscina, infatti, Federica Pellegrini è diventata molto più social, ma la momentanea assenza degli ultimi giorni ha sortito l'effetto di far pensare male i fan che, in effetti, avevano intuito qualcosa. Così ecco arrivare il post chiarificatore.

Il messaggio della Pellegrini su Instagram

Poche ore fa, la sportiva ha pubblicato un selfie sulla sua pagina Instagram, nel quale compare visibilmente provata ma solo attraverso le sue parole, i follower hanno compreso il reale motivo del suo malessere. " Scusate la mia assenza ma sabato ho fatto una brutta caduta dalla scala del mio guardaroba ", ha raccontato Federica Pellegrini sulla piattaforma social, svelando di essere caduta da una scala mentre faceva il classico cambio di stagione: " Maledetto cambio armadi". La Divina non ha raccontato nei particolari come è caduta e cosa è successo successivamente - se sia dovuta ricorrere alle cure mediche, ad esempio - ma ha voluto rassicurare i suoi seguaci: " Tutto ok, poteva andare molto peggio ".

La risposta a un follower sull'incidente