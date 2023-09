"Un cattivo esempio". Il nuovo cane dei Ferragnez fa esplodere la polemica

A circa due mesi dalla scomparsa dell'amato Bulldog francese Matilda, i Ferragnez danno il benvenuto a un nuovo amico a quattrozampe. Il cucciolo di Golden retriever, che la famiglia ha chiamato Paloma, è entrato ufficialmente a fare parte del clan e le immagini e i video del suo arrivo sono state pubblicate da Fedez e Chiara Ferragni sui rispettivi profili Instagram. Pochi minuti dopo, l'ennesima polemica era già esplosa tra i seguaci.

Dopo tredici anni insieme, lo scorso 29 luglio Chiara Ferragni ha dovuto dire addio a Matilda, la femmina di Bulldog francese che è stata la sua compagna di vita. Dopo la scomparsa, le associazioni animaliste avevano invitato l'imprenditrice digitale a farsi portavoce di un messaggio importante - quello delle adozioni - e le avevano rivolto un appello, quello di non promuovere l'acquisto di animali di razza, in particolare brachicefali come Matilda, che hanno problematiche complesse da gestire. Un consiglio che i Ferragnez non si sono sentiti di seguire visto che hanno optato per l'acquisto di uno splendido esemplare di Golden retriever.

Le foto e i video del cucciolo sul web

Paloma, questo il nome del nuovo arrivato in casa Ferragni - Lucia, ha fatto ufficialmente il suo ingresso in famiglia e il battesimo social è avvenuto con foto e video di rito, mentre il cucciolo gioca con Vittoria e Leone, i figli della coppia, e prende confidenza con la sua nuova abitazione. Fedez ha pubblicato decine di Stories e la Ferragni ha ricondiviso ogni contenuto per fermare il momento. Neppure il tempo di pubblicare le prime immagini del cagnolino sul web, però, che l'ennesima polemica è esplosa tra le mani dei Ferragnez.

La polemica social