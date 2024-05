"Potremmo non rivederla tutto l’anno": l’indiscrezione su Kate Middleton

Niente da fare: il cauto ottimismo che filtrava alcune settimane fa sul fatto che la principessa del Galles, Kate Middleton, potesse tornare ai suoi impegni ufficiali già quest'estate viene spazzato quasi ogni giorno da indiscrezioni sulle sue condizioni di salute che paiono sempre più precarie. Per questa ragione, addirittura, sembra che " non apparirà in pubblico per il resto dell'anno " secondo fonti reali e amicizie di Kate e del principe William al quotidiano inglese Daily Beast.

Come sta Kate

Appena qualche giorno fa proprio Kensington Palace ha fatto sapere che senza il via libera dei medici, Kate si sarebbe dedicata esclusivamente alle cure preventive per combattere il tumore senza alcun impegno pubblico. Adesso, sembra che i tempi si stiano allungando sempre di più dal momento che per tutto il 2024 potrebbe rimanere lontana dalle scene reali. La prossima settimana, l'ultima di maggio, la principessa e la sua famiglia dovrebbero trovarsi nella casa di campagna a Sandringham, poi chissà. La fonte ha sottolineato che " non ci aspettiamo di rivedere Kate in alcun tipo di ruolo pubblico a medio termine, è possibile che rimanga assente dalla vita pubblica per il resto dell'anno" .

"Possibile nuovo videomessaggio"

Il marito e principe William, anche per questa ragione, è previsto possa dedicare più tempo alla famiglia nel mese di giugno dopo l'annullamento di alcuni impegni pubblici. La fonte del Daily Beast ha spieato anche l'agenza di Kate sarebbe "vuota. Non c'è nulla di pianificato " per tutto il 2024: un dato molto significato ben sapendo che nella Royal Family, per forza di cose, l'organizzazione avviene anche molti mesi prima. Alla fonte è stato chiesto come riuscirebbe, Kensington Palace, a evitare nuove speculazioni sulla salute di Kate come avvenuto in queste settimane e la risposta è stata chiara. " Non escluderei un altro videomessaggio che aggiorni il Paese sulla sua salute. Questo si è rivelato un modo molto efficace per tenere a bada i teorici della cospirazione" .

"Deve evitare ogni stress"

Un'altra fonte indicata in una figura femminile molto vicina a kate e William ha raccontato al quotidiano che la cosa più importante per la principessa, adesso, " è evitare qualsiasi tipo di stress o ansia e andare avanti con il compito di migliorare. Si tireranno fuori dai guai e andranno a Sandringham nel momento in cui la scuola finirà" . La stessa persona ha confidato che Kate preferirebbe essere sostenuta dai suoi familiari rispetto agli amici di William. " Il cerchio della fiducia è piccolo.

e James

sono stati ovviamente lì per lei. Sono una famiglia incredibilmente unita e Catherine si sente assolutamente sicura di poter contare su di loro. Sono stati lì per lei per decenni e non l’hanno mai delusa"

È stata circondata da Carole e Michael, e anche Pippa (la sorella, ndr)(fratello, ndr)