Kate resta in cura. Ancora niente impegni pubblici

La principessa Kate resterà lontana dai riflettori e non tornerà in società e agli impegni pubblici per un tempo ancora imprecisato, dopo l'annuncio della sua malattia - un tumore di cui non si conoscono i dettagli - e dopo la chemioterapia. A diffondere la notizia è stato un portavoce di Kensington Palace, spiegando che la moglie del principe William, futuro erede al trono del Regno Unito e primogenito di Re Carlo, «tornerà al lavoro quando si sarà completamente ripresa dal cancro e avrà il via libera dai medici». Il lasciapassare, dunque, non c'è ancora, nonostante si pensasse a un ritorno in pubblico della principessa già dopo Pasqua. Il portavoce ha assicurato comunque che la principessa si informa costantemente del lavoro delle sue fondazioni, in particolare quella dedicata alla prima infanzia.

Sia il sovrano che la principessa hanno un tumore e lo avrebbero scoperto quasi contemporaneamente a inizio anno. Se Re Carlo ha concesso la sua prima vera apparizione pubblica il 31 marzo e ha annunciato appena qualche giorno fa che sarà in Normandia alla commemorazione del D-Day, per Kate non c'è ancora una data di ritorno ai doveri e agli impegni pubblici, circostanza che fa temere per il suo stato di salute.

Da inizio anno la principessa è sparita dai radar, salvo un breve ma intenso video per spiegare cosa le stesse accadendo, dopo che in Rete si erano diffuse teorie di ogni genere sulla sua salute e la sua sorte, incluse le ipotesi di morte. A 42 anni, Kate è stata infatti sottoposta il 17 gennaio a un intervento chirurgico all'addome, di cui non erano trapelati altri dettagli, per sua scelta. A rompere il muro del silenzio, ma soprattutto delle bugie e delle teorie cospirazioniste ai suoi danni, era stata la principessa in persona, che aveva deciso di apparire in un video, annunciando di avere un cancro ma chiedendo privacy e rispetto per la sua famiglia, in particolare per i figli, il primogenito George, 11 anni a luglio, la secondogenita Charlotte, 9 anni, e il terzogenito Louis, 6 anni.

Nei giorni scorsi, alla domanda sullo stato di salute della moglie, il principe William durante una visita alle Isole Scilly aveva rassicurato sullo stato di salute di Kate, tenendosi tuttavia super-abbotonato e chiudendo l'argomento con un «Kate sta bene, grazie».

Ma alla luce dell'ultimo annuncio è evidente che la moglie stia ancora seguendo le cure contro la malattia.