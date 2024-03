"Tuo figlio dov'era?". E Belen Rodriguez sbotta (di nuovo) sui social

Non c'è pace per Belen Rodriguez. Qualsiasi cosa condivida sui social network, l'argentina viene attaccata e criticata anche per una semplice poesia. Nelle scorse ore la showgirl ha pubblicato sulla sua pagina Instagram il video di un fuoco che arde, accompagnato da alcuni versi scritti di suo pugno. Una breve lirica, che è piaciuta alla maggior parte dei suoi follower ma che, allo stesso tempo, ha scatenato i più critici e lo scontro diretto è stato inevitabile.

La poesia della discordia

Secondo quanto riferito da Fabrizio Corona, Belen Rodriguez starebbe scrivendo un libro ma non una classica autobiografia, piuttosto qualcosa di più personale, dove la poesia - sua grande passione - potrebbe essere protagonista. Così nelle scorse ore l'argentina ha condiviso con i suoi fan di Instagram una breve lirica scritta da lei: "Lascia il momento così. Non disturbarlo, lascialo immobile che rimanga imperturbato. Non avere mai fretta. E rimani con me galleggiando nel ricordo dei tuoi occhi, che quando sorridono si apre in me un nuovo mondo. Lascialo sospeso senza un tempo. Vivilo intensamente per poi guardarlo da lontano e sentire forte per poi rivivere ogni momento. Qualvolta avrò voglia di rivedere te In una sequenza sfumata".

I commenti pungenti

La poesia ha conquistato i fan più affezionati ma è stata anche usata da alcuni utenti come pretesto per punzecchiarla, così oltre agli elogi sono arrivate anche le critiche. "Ma chi ci crede che l'hai scritta tu?!", ha scritto un follower, mentre un'altra ha commentato: "Complimenti per le bellissime parole copiate e supervisionate (da Bruno) la fiamma che arde sta ad indicare la passione per la vita o per il genere maschile? Peccato tu non abbia portato Santi in montagna, si sarebbe divertito anche perché c'erano tanti ragazzini come lui". Tra i tanti commenti, quest'ultimo è riuscito nell'intento di attirare l'attenzione dell'argentina che è letteralmente sbottata.

La rispostaccia di Belen

Belen Rodriguez ha prima negato di avere una relazione stabile, come già aveva fatto pochi giorni fa riferendosi ai gossip su Bruno Cerella. Poi ha spiegato i motivi dell'assenza del figlio maggiore nella breve vacanza sulla neve fatta lo scorso weekend: "Prima di tutto non sono fidanzata con nessuno. Secondo Santi aveva scuola e non posso farlo mancare. Terzo fatti i cazzi tuoi che campi cento anni". La rispostaccia di Belen ha scatenato la bagarre sotto al commento, ma lei si è guardata bene dal proseguire lo scontro.