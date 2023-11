Chi sono i William e Kate d'Africa: il royal wedding dell'Uganda

Nelle ultime ore il Busoga, uno dei cinque regni che compongono lo Stato africano dell’Uganda, è finito sotto i riflettori per le sfarzose nozze del Re con una commoner, le prime dopo ben 60 anni. La cerimonia si è svolta, secondo il rito anglicano, nella Christ Cathedral Bugembe, ma ad attirare l’attenzione mediatica è stata la nuova Regina, già paragonata a Kate Middleton. Per la verità la giovane sposa ha anche scelto un abito nuziale molto simile a quello indossato dalla principessa del Galles il 29 aprile 2011.

Royal wedding in Uganda

Il Busoga, come gli altri regni ugandesi, non ha poteri e funzioni di tipo amministrativo, ma il popolo tiene moltissimo all’istituzione monarchica, che ha un grande valore tradizionale e culturale. Per questo il royal wedding di Re William Willberforce Kadhumbula Gabula Nadiope IV con la contabile Jovia Mutesi, lo scorso 18 novembre, è stato festeggiato con tutti i crismi, perfino una lunga, sfarzosa processione, attirando l’attenzione di mezzo mondo.

Nel regno non si vedeva un matrimonio reale da 60 anni, ovvero da quando i nonni del sovrano celebrarono la loro unione nel 1956. Il ricevimento di William e Jovia è stato organizzato a Palazzo Igenge, ovvero la residenza ufficiale del Re e vi hanno preso parte più di duemila ospiti, tra cui la regina Silvia di Buganda e la Regina Madre di Toro, altri due regni ugandesi.

Il 35enne Re William, salito al trono nel 2014, è figlio di un ex ministro del Turismo della nazione, Wilson Gabula Nadiope III e nipote, per parte di padre, dell’ex monarca (il “Kyabazinga”) William Willberforce Kadhumbula Nadiope II, che governò dal 1949 al 1955. Infatti nel Busoga il regno non è ereditario, cioè non esiste una linea di successione al trono, ma ogni sovrano viene scelto tramite elezione tra gli undici capi che formano il Parlamento (“Lukiiko”) del Paese.

Nel 1966 il presidente dell’Uganda, Milton Obote, abolì la monarchia tradizionale, ma fu un passo falso dal punto di vista politico e Re Henry Wako Muloki riuscì a ripristinarla nel 1995. Ora il Busoga ha due sovrani giovani, moderni e molto glamour: si sono conosciuti quando lavoravano come avvocati a Kampala (la Regina ha anche un master in Diritti Umani). Si sono fidanzati nel 2020 e hanno già due figli, il principe David Gabula e la principessa Sarah Gabula.

Tiare a cambi d’abito

Per la cerimonia religiosa (quella civile è già stata celebrata lo scorso settembre) Re William ha indossato la veste tradizionale, mentre per il ricevimento ha scelto l’abito da sera. La Regina (la Inhebantu), invece, ha optato per ben tre vestiti, tutti del brand ugandese Hers. Quello da sposa, impreziosito dalla tiara, ha stupito molto gli esperti reali per quello scollo a V e le linee morbide che ricordano molto la creazione di Sarah Burton per Alexader McQueen, sfoggiata da Kate Middleton al suo royal wedding.

Gli altri due outfit, poi, erano splendidi: il primo bianco con drappeggio e perle, il secondo nero aderente con manica bianca e fascia laterale a strascico dello stesso colore, decorata sempre con perle. Su entrambi i vestiti spiccava una seconda tiara di diamanti. Una piccola curiosità legata a questo regno: nel 1954 la regina Elisabetta e il principe Filippo visitarono il Busoga, accolti dal Re William Wilberforce Kadhumbula Nadiope II. La sovrana inaugurò anche la diga delle Owerns Falls di Jinja. Nel 1988 fu la principessa Anna a fermarsi nel regno per quattro giorni, un viaggio legato al suo impegno per Save The Children, di cui è presidente dal 1970 e patrona dal 2017.