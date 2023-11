"The Crown" contro i Windsor: “Elisabetta e Filippo non vollero funerali di Stato per Diana”

I giorni che seguirono la morte di Lady Diana furono molto complicati per la royal family, soprattutto per la regina Elisabetta, che si ritrovò a gestire l’immensa ondata di cordoglio dei cittadini britannici e del mondo intero. Indugiare a Balmoral, dove stava trascorrendo le vacanze, fu un errore di comunicazione che poteva costarle caro. La nuova stagionedella serie “The Crown” sostiene che la defunta sovrana e il marito, il principe Filippo, si sarebbero anche opposti ai funerali di Stato della principessa. Una voce che già circolava all’epoca, sempre smentita dal Palazzo. Rievocare proprio ora quei momenti controversi, inserendoli in una linea narrativa in cui non vi sarebbe spazio per le incertezze, che pure ci sono e non sono mai state risolte potrebbe assestare un duro colpo all’immagine dei Windsor.

Niente funerali di Stato per Diana

Il 6 settembre 1997, alle 9:08 (ora di Londra) da Kensington Palace partì il corteo funebre che avrebbe accompagnato Lady Diana a Westminster Abbey, per il suo ultimo viaggio. Alla cerimonia parteciparono duemila persone e trenta milioni da tutto il mondo la seguirono in diretta televisiva. Non si trattò di funerali di Stato, bensì di “Ceremonial Royal Funeral”, cioè un funerale “cerimoniale”. Una delle differenze principale sta nella natura dell’evento: le esequie di Stato, come spiega il sito della royal family, sono “generalmente riservate ai monarchi” e hanno un carattere completamente pubblico, ufficiale.

Il funerale cerimoniale, invece, presenta elementi del funerale di Stato accanto a momenti più privati, riservati solo alla famiglia. Inoltre per questo tipo di cerimonia non serve alcun tipo di approvazione da parte del Parlamento. Il “Ceremonial Royal Funeral” venne riservato al principe Filippo il 17 aprile 2021 e alla Regina Madre nel 2001.

Per la precisione il Palazzo mise in atto per Diana “l’Operation Tay Bridge”, il piano studiato proprio per i funerali della Regina Madre. Fu una scelta obbligata, poiché la scomparsa della principessa era avvenuta in maniera del tutto repentina e inaspettata. Non vi era tempo di strutturare e provare un altro progetto di questo tipo. Le esequie della mamma di Elisabetta II, invece, erano state messe a punto in ogni dettaglio nell’arco di 22 anni (ciò ebbe come singolare, paradossale conseguenza il fatto che la Regina Madre dovette, in un certo senso, “assistere” al suo funerale).

Abbiamo visto che i funerali di Stato sono una prerogativa “generalmente” riservata ai sovrani. L’avverbio suggerisce che potrebbero esserci delle eccezioni. Non accadde per Diana, perché, ha ricordato il Sun, “l’allora principessa del Galles non era più un membro della royal family. Lei e l’allora principe di Galles avevano divorziato l’anno precedente”. Tutto chiaro e risolto? Non proprio. All’epoca della morte di Lady Diana circolò un’indiscrezione, sempre smentita dai Windsor e mai provata, secondo cui la Regina si sarebbe opposta all’idea dei funerali di Stato per la ex nuora. La nuova stagione di “The Crown”, ha rivelato il Daily Mail, riporta proprio questa versione della storia, rischiando di causare l’ira della Corona.

“Una questione della famiglia Spencer”

Nel quarto episodio dell’ultima stagione di “The Crown”, disponibile su Netflix dal prossimo 16 novembre, c’è una scena in cui il principe Carlo discute con i suoi genitori, Elisabetta II e il principe di Edimburgo, sulla necessità di consentire i funerali di Stato per Lady Diana, un modo per far capire al popolo britannico e a tutto il mondo quanto importante fosse ancora la principessa per la Corona. Un’ufficialità che Carlo, nella serie, reputa doverosa e adeguata alla madre del futuro Re d’Inghilterra William.

La sua opinione, però, si scontra con il muro di impassibilità creato dalla regina Elisabetta e da Filippo. Quest’ultimo, in particolare, ritiene che l’ultimo saluto alla principessa sia “una questione della famiglia Spencer” , un affare che non riguarda la monarchia. Carlo, citando l’allora premier Blair, ribatte: “Il primo ministro ritiene giusto un funerale pubblico, un’occasione di Stato in tutto e per tutto tranne che nel nome e io sono d’accordo con lui”. La sovrana si oppone: “Ciò potrebbe significare dover lasciare la Scozia e partecipare a un grande spettacolo a Londra”. Filippo, pensando ai piccoli William e Harry, aggiunge: “Vuoi davvero che i ragazzi attraversino tutto questo? Dovrebbero camminare dietro la bara, di fronte a tutte quelle telecamere”.

La versione di Buckingham Palace

Poco dopo la morte della principessa Channel 4 News riportò la notizia secondo cui Carlo avrebbe insistito per i funerali di Stato, mentre Elisabetta e Filippo si sarebbero opposti. A quanto pare anche il fratello di Diana, il conte Spencer, avrebbe contestato la volontà della Corona. Stando alle indiscrezioni la Regina e il suo segretario privato Sir Robert Fellowes, avrebbero addirittura voluto che il corpo della principessa rimanesse in una camera mortuaria privata fino al giorno del funerale. È quasi impossibile sapere se le cose siano andate davvero così. Sono passati 26 anni e ci troviamo di fronte a ipotesi, a congetture che, però, finora non hanno mai avuto alcun riscontro.