Il principe George sulle orme di nonna Diana: aiuta il padre a preparare il pranzo per i senzatetto

Primi impegni reali per il principe George. A soli 12 anni il primogenito del principe William e della principessa Kate muove i primi passi ufficiali accanto al padre. Nelle scorse ore William e George si sono uniti ai volontari e allo staff di The Passage, l’organizzazione britannica che da anni assiste le persone senza dimora, per dare una mano concreta nella preparazione del tradizionale pranzo di Natale per cento senzatetto. Tra vassoi da sistemare, tavoli da apparecchiare e parole di incoraggiamento rivolte agli ospiti, l'erede al trono e il principino hanno lavorato fianco a fianco in una realtà che da sempre sta a cuore alla famiglia reale.

Il servizio a The Passage

Per il principe George si tratta di una novità significativa: fino ad oggi, infatti, l'appuntamento natalizio con The Passage a Westminster vedeva impegnato esclusivamente il principe William, patrono dell'ente e da sempre sensibile ai tema della povertà e dell'emarginazione. La presenza del giovane George rappresenta quindi un passaggio di testimone simbolico, un primo assaggio delle responsabilità pubbliche che lo attenderanno nei prossimi anni nel segno del servizio e dell'impegno sociale. " Orgoglioso di unirmi ai volontari e allo staff di The Passage nella preparazione del pranzo di Natale – quest'anno con un altro paio di mani che aiutano! ", ha scritto il principe William su Instagram, condividendo il video ufficiale dell'evento, che è diventato subito virale in rete.

La firma sulla stessa pagina di Lady Diana

A rendere più suggestivo il servizio natalizio per i senza tetto è stato un dettaglio legato alla principessa Diana. Il principe William ha un profondo legame personale con questa tradizione: a The Passage, infatti, William era stato portato da bambino da sua madre Diana, la principessa del Galles. E il principe George ha firmato un libro dei visitatori nella stessa pagina sui cui, nel 1993, apposero la loro firma Lady D e l'allora undicenne William. Mick Clarke, amministratore delegato di The Passage ha descritto così il momento della firma: " Meraviglioso e adorabile, in particolare quando il principe William ha detto a George: 'Questa è la firma di mia madre. Era la prima volta che mi portava qui'".

: "E' molto simile a suo padre: voleva solo impegnarsi e aiutare. William si occupava dei cavoletti di Bruxelles, preparandoli per la cottura a vapore, mentre il principe George aiutava con gli Yorkshire pudding".

A proposito dell'impegno dimostrato dal principino Clarke ha aggiunto