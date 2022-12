Antonino Spinalbese dovrà lasciare la Casa: ecco cosa gli succede

Antonino Spinalbese abbandonerà il Grande fratello vip. A dirla tutta, su Twitter gli affezionati del reality sostengono che il gieffino abbia già lasciato la Casa, dove gli occhi delle telecamere non lo immortalano da diverse ore. Sicuramente l’hair stylist uscirà temporaneamente dal gioco per sottoporsi a accertamenti medici che potrebbero portarlo addirittura a un intervento chirurgico.

Oltre a scontrarsi ripetutamente con Alberto De Pisis, nelle scorse ore Antonino ha confessato ai compagni di soffrire per una cisti al coccige. Un problema del quale il parrucchiere di Torre del Greco era a conoscenza da tempo, ma che nelle ultime ore si è aggravato tanto da costringerlo a chiedere aiuto. Il dolore alla schiena tormenta il gieffino da giorni e gli antidolorifici non lo starebbero aiutando. La produzione sarebbe così intervenuta per consentire al concorrente di ricevere cure mediche adeguate.

Secondo quanto raccontato dallo stesso Spinalbese - dopo un confronto con gli autori in confessionale - l'ex di Belen dovrà lasciare temporaneamente il reality e sottoporsi a un intervento per asportare la cisti. Solo successivamente dovrebbe fare ritorno nella Casa, sempre che i tempi non si allunghino oltre misura. La decisione sarà presa comunque alla luce del responso del medico, che Antonino incontrerà dopo il weekend. Nel frattempo, sempre secondo i telespettatori che su Mediaset Premium seguono la diretta, il gieffino si sta sottoponendo a una cura a base di antibiotici.

A meno che le voci degli utenti del web (sul fatto che Antonino sarebbe già uscito) non trovino conferma, Spinalbese dovrebbe dunque riuscire a incontrare Ginevra Lamborghini, che è pronta a rientrare in casa nelle vesti di ospite (solo per una settimana) dopo essere stata in isolamento per cinque giorni. La diretta del Grande fratello vip è stata anticipata, infatti, a questa sera (sabato 10 dicembre) e potrebbe riservare più di una sorpresa per i vipponi reclusi a Cinecittà.