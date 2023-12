"Provo paura ad andare in giro per Milano". Emma Marrone sulla sicurezza in città

La carriera, il tour nei club italiani, Sanremo, le donne ma anche le paure e la sicurezza a Milano. Emma Marrone ha parlato a ruota libera nell'ultima intervista rilasciata alla rivista Grazia all'indomani dell'annuncio della sua partecipazione al prossimo Festival della canzone italiana. Nella lunga chiacchierata l'artista salentina si è soffermata anche su due temi di stretta attualità - la violenza sulle donne e la sicurezza nelle città - e parlando di Milano non ha potuto non sottolineare il clima di paura, nel quale molti cittadini vivono a causa dell'escalation di aggressioni e di episodio di criminalità.

Violenza sulle donne, le parole di Emma

Forte e determinata sul lavoro e altrettanto decisa nelle relazioni ("sono sempre scappata a gambe levate dai fidanzati gelosi"), l'artista si detta però preoccupata dal mondo di oggi. Parlando della violenza sulle donne, visti i recenti fatti di cronaca, Emma non ha nascosto di essere intimorita dal lato nascosto di alcuni uomini. " Ho paura degli sconosciuti, non dei miei amici, perché a 39 anni so che le persone attorno a me, se dovessi bere troppo per esempio, mi aiuterebbero. Ma poi in realtà sono sempre io quella che riporta tutti a casa", ha dichiarato su Grazia, aggiungendo: "Però, quando a Milano torno tardi, se il tassista non lo fa, gli chiedo di aspettare che sia entrata nel portone ".

"Milano? Ho paura, vent'anni fa no"