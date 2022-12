"Pugni e calci...". Il fratello di Balotelli in una rissa: lo ha fermato il buttafuori

È finita con una denuncia a carico di Enock Barwuah e del rapper Prince The Goat la rissa avvenuta fuori da un locale nel bresciano nella notte tra il 22 e il 23 dicembre. Secondo quanto riferito dal Giornale di Brescia, il fratello di Mario Balotelli avrebbe aggredito con calci e pugni un 26enne di origini tunisine, procurandogli la frattura dell'orbita sinistra e contusioni varie. Un déjà-vu visto che dieci anni fa (era il 2012) sempre durante le festività natalizie, Enock Barwuah fu arrestato per avere aggredito tre carabinieri all'esterno di un locale.

Questa volta a denunciare il fratello di Mario Balotelli è stato un tunisino residente a Capriolo, in provincia di Brescia, con il quale Barwuah avrebbe avuto un litigio all'esterno del locale Circus pochi giorni prima di Natale. " Ho salutato Enock perché conoscevo un suo ex compagno di squadra e ha reagito in modo aggressivo invitandomi fuori dal locale mi ha fatto capire che voleva litigare ", ha raccontato al quotidiano locale il 26enne, spiegando nel dettaglio cosa sarebbe accaduto tra loro una volta usciti dalla discoteca.

L'aggressione e il referto medico

" Enock mi ha dato un pugno in faccia e poi sulla tempia", ha proseguito il tunisino, che avrebbe evitato il peggio solo grazie all'intervento degli addetti alla security del locale: "È stato fermato solo dal buttafuori così ho deciso di lasciare la discoteca". Nel parcheggio, però, il giovane sarebbe stato nuovamente raggiunto dal fratello di Balotelli, che lo avrebbe colpito ancora una volta: "Sono stato raggiunto alle spalle da Enock, che mi ha dato un calcio facendomi cadere ancora. Il suo amico Prince lo invitava a picchiarmi ancora e mi ha detto: 'Non sai contro chi ti sei messo, Brescia è nostra'". Ancora dolorante, il 26enne ha raggiunto il pronto soccorso più vicino, dove i medici gli hanno riscontrato "una frattura plurilineare dell’orbita sinistra con frammenti ossei infossati nel seno mascellare ".

La denuncia e le indagini

Con il referto medico alla mano, il tunisino si è recato nella locale stazione dei Carabinieri, dove ha sporto denuncia contro Enock Barwuah e Prince The Goat. Ora le sue dichiarazioni sono al vaglio delle autorità e i primi testimoni sono già stati ascoltati. A chiarire la dinamica della rissa potrebbero essere anche i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Intanto nelle prossime ore, il fratello di Mario Balotelli - attaccante dell'Ospitaletto in Eccellenza e titolare di un locale a Brescia - è atteso dai Carabinieri per essere ascoltato.