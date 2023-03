Pugni e calci, rissa fuori dal ring tra i rapper Tony Effe e Ion Real Deal

Una maxi rissa è esplosa venerdì sera all'Allianz Cloud durante la Milano Boxing Night. A innescarla è stato il trapper Tony Effe che, durante l'intervallo della manifestazione sportiva, si è scagliato contro il rapper e pugile Ion Real Deal, che era seduto in platea poco distante da lui. A documentare quanto accaduto a bordo ring è stato il video di uno spettatore, che stava riprendendo Tony Effe prima che la rabbia di quest'ultimo esplodesse all'improvviso, dando il via alla rissa, nella quale è finito anche il lottatore Marvin Vettori.

Cosa è successo all'Allianz Cloud

Il filmato che sta circolando da ore su Tik Tok e Instagram chiarisce bene la dinamica dell'accaduto. Sul ring dell'Allianz Cloud si stava svolgendo un incontro di boxe e nel pubblico c'erano numerosi volti noti del mondo dello spettacolo e della musica. Durante l'intervallo uno spettatore riprende con il cellulare il rapper Tony Effe, componente della Dark Polo Gang, che parla al telefono passeggiando davanti alla fila di posti, dove era seduto fino a pochi istanti prima per guardare l'incontro.

Il cantante sembra essere tranquillo ma poi si dirige verso una delle file posteriori e sferra un gancio al volto di Ion Real Deal, rapper e pugile romano. Tony Effe continua a sferrare colpi e la miccia della violenza si innesca, dando il via a una vera e propria rissa. Intervengono gli amici di Tony Effe e quelli di Ion. Volano calci e pugni e nel filmato si vedono persone finire a terra nel caos generale, mentre gli addetti alla sicurezza intervengono per sedare la rissa.

I motivi dell'aggressione

I motivi dell'aggressione sono poco chiari. Secondo il Corriere della Sera Ion Real Deal avrebbe pubblicato, tempo fa, alcuni video in cui minacciava Tony Effe e gli altri componenti della Dark Polo Gang. Vecchi video di minacce sono risbucati dal web, ma tra i due rapper non sarebbe mai corso buon sangue e trovandosi allo stesso evento, Tony Effe avrebbe perso la testa. Nella rissa è finito coinvolto anche Marvin Vettori, atleta specializzato nelle arti marziali miste Mma. Secondo alcuni siti, il rapper Ion Real Deal avrebbe riportato la frattura del setto nasale, ma al momento nessuno dei coinvolti ha rilasciato dichiarazioni in merito all'accaduto. Certo non è la prima volta che Tony Effe - al secolo Nicolò Rapisarda classe 1991 - si rende protagonista di un episodio simile. Nel 2021 un fan lo accusò di avergli rotto la mandibola durante una rissa fuori da un locale a Roma e per questo il rapper finì a processo.