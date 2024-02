"Un pulmino per Lourdes?": Fedez, il pungo e il dente scheggiato: cos'è successo

Non è un periodo particolarmente positivo per Fedez, il quale, descrivendo un incidente occorsogli durante una sessione di allenamento, ha voluto aggiornare i suoi followers sul conto delle "sfighe" e ironizzare sulla necessità di organizzare un pulmino per Lourdes nella speranza di interrompere il trend negativo.

Tra la separazione da Chiara Ferragni, i problemi derivanti dallo scandalo Balocco che hanno inevitabilmente travolto pur in modo indiretto anche lui, e la questione legale relativa a "Muschio Selvaggio" che l'ha visto uscire sconfitto in tribunale almeno nella prima fase della causa, la situazione per il rapper inizia a diventare difficile da gestire. Per quanto concerne quest'ultima vicenda, il Tribunale civile di Milano ha accolto il ricorso di Luis Sal: Luisolve srl è stata autorizzata al sequestro giudiziario della quota del 50% del capitale sociale della società che produce l'omonimo podcast riconducibile al rapper. L'avvocato Michele Centonze è stato scelto come custode di questa percentuale, mentre la restante metà appartiene già di fatto a Luis Sal.

Dopo la sentenza, Fedez aveva voluto subito dare delle precisazioni per spiegare che non si tratta affatto di una sconfitta, bensì solo del primo atto di una causa che sarà lunga e complessa. "Il tribunale di Milano non ha 'decretato' che le quote appartenenti a me debbano essere vendute a Luis Sal" , ha spiegato il cantante, "anche perché la causa che deciderà sul merito della vicenda non è ancora iniziata" . "Il giudice ha stabilito che un custode gestirà le mie quote nell'interesse della società 'Muschio selvaggio s.r.l' e non nell'interesse di Sal!" , ha voluto precisare, "di conseguenza non sono stato esautorato da nulla tanto è vero che le puntate continueranno ad andare in onda" .

Comunque sia, si tratta di un altro problema che si aggiunge alla separazione dalla Ferragni, alla delicata situazione dei figli della coppia e alla complessa divisione dei beni tra i due. "Ragazzi, se avete cornetti portafortuna, quadrifogli, ferri di cavallo, talismani, potete scrivermi in Dm grazie? Mi servono per un amico" , aveva ironizzato dopo la sentenza Fedez.

Questa serie di "sfighe" per il cantante era iniziata col viaggio a Miami, dopo il quale erano emerse le voci più consistenti relative alla separazione dalla moglie. "Comunque questo viaggio di lavoro a Miami è partito molto bene: mi hanno perso la valigia, mi sono spaccato la fronte, si è rotto il cancello di casa... chissà quante altre sorprese ci riserva questo viaggio..." . E le sorprese, infatti non erano finite.