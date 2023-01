"Pur di avere quel che vuole...". Le voci su Noemi e la relazione con Totti

A meno di ventiquattro ore dal rientro nella capitale di Noemi Bocchi e Francesco Totti, il gossip già impazza sulla coppia romana. L'ex capitano della Roma e la nuova compagna sono appena rientrati da una crociera ai Caraibi in compagnia dei rispettivi figli e già si trovano a fare i conti che nuovi pesanti pettegolezzi. Al centro della discussione è finita ancora una volta Noemi che, secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo, sarebbe una donna "cinica" disposta a tutto pur di ottenere ciò che vuole.

Così era stata definita già dall'ex marito, Mario Caucci, nell'intervista fiume rilasciata al settimanale Chi pochi giorni prima di Natale. Parlando del suo matrimonio fallito e dell'ex compagna, l'imprenditore romano non aveva usato parole di stima per la Bocchi, dalla quale ha avuto due figli: " Lei sa perfettamente cosa vuole e come arrivare a ottenere quello che vuole. Lo ha fatto usando ogni tipo di opportunità e passando sopra tutto, macinando rapporti, sentimenti, famiglie per raggiungere i suoi scopi ".

Le stesse parole che oggi sono state usate da persone vicino alla 34enne e riportate dalla rivista Nuovo, che ha raccolto la confessione di una fonte anonima vicina alla fidanzata di Totti: " Noemi pur di ottenere ciò che vuole non guarda in faccia a nessuno, è cinica e non si fa troppi scrupoli ". Una descrizione poco lusinghiera per l'attuale compagna del Pupone, che nelle scorse ore era già stata criticata per l'atteggiamento avuto nei confronti dei paparazzi, che avevano sorpreso lei e Francesco in spiaggia a Miami dopo Capodanno.