"Come la sabbia nelle mutande...". Social scatenati contro Noemi e Totti

Le ultime foto circolate sul web della vacanza ai Caraibi di Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno facendo il giro del web, scatenando la reazione degli utenti dei social network. A finire nel mirino delle critiche, ma anche degli sfottò, è stata soprattutto la compagna dell'ex capitano della Roma, che nelle immagini scattate dai paparazzi appare sorridente in alcune foto e decisamente più seria in altre. Qualcuno ha pensato che l'attenzione dei fotografi abbia indispettito la 34enne romana e le critiche si sono sprecate: " Signora Noemi fallo un sorriso, fly down fino a ieri non sapevamo manco chi eri ".

Un rientro decisamente poco carino per la coppia, che è tornata in Italia dopo avere trascorso il Capodanno in crociera ai Caraibi insieme ai rispettivi figli. Totti e Noemi sono stati fotografati al gate delle partenze all'aeroporto di Miami mentre si imbarcavano per un volo destinazione Roma, salutando la Florida. Ma a infiammare i social network sono state soprattutto le foto che la pagina Whoopsee ha condiviso su Instagram. Nelle immagini, corredate di un breve filmato, la Bocchi e il Pupone sono stati fotografati sorridenti sulla spiaggia a Miami, mentre scherzano e poi in riva al mare mentre prendono il sole riparandosi dietro occhiali scuri.