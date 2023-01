"Te sei magnato le borse di Ilary?". Totti nel mirino per il suo fisico

La prima foto social del 2023 di Francesco Totti ha fatto il pieno di like e commenti. Un augurio (sponsorizzato) con il botto, è proprio il caso di dirlo, vista la mole di commenti (oltre tremila) ricevuti in pochissime ore. Peccato che la maggior parte delle frasi comparse sotto al suo post si riferiscano al suo aspetto fisico, decisamente appesantito rispetto agli anni, nei quali l'ex capitano della Roma si allenava quotidianamente. E così la prima polemica social del nuovo anno è divampata su Instagram.

" A Ciccio te sei ingrassato eh", ha ironizzato il creatore della pagina social dedicata a Noemi Bocchi, mentre un altro ha replicato: "A France' …. Stai a fa' er doppio mento ". Da quando Totti ha appeso le scarpette da calcio al chiodo, la sua forma fisica ha ceduto il passo alla rilassatezza, com'è anche normale che sia, ma l'ex capitano giallorosso non ha mai prestato attenzione alle critiche, che nel tempo sono arrivate dal web. L'ultimo post Instagram pubblicato il 1° gennaio sul suo account, però, ha fatto esplodere una vera e propria polemica per la feroce ironia sul suo peso. E mentre qualcuno ha parlato di body shaming, i commenti provocatori sotto alla foto si sono moltiplicati ora dopo ora: " Magna de meno capità", "Francè, che te sei magnato, le borse de Ilary?", "Te sé nquartato" .