"Qualcuno annuncia la mia morte, ma è una bufala". La furia di Carolyn Smith

Carolyn Smith vittima delle fake news. La ballerina e coreografa inglese, molto nota al pubblico per il ruolo di presidente di giuria nello show del sabato sera di Rai Uno, Ballando con le Stelle, in un video pubblicato sui social ha smentito la fake news sulla sua morte fatta circolare in rete da “orrende persone”. La bufala, decisamente di cattivo gusto, peraltro, riguarda proprio la giurata di Ballando che, qualche mese, fa ha rivelato di essere tornata a combattere contro il tumore al seno che la tormenta dal 2015.

La “furia” di Carolyn Smith

In seguito alla fake news diffusa in rete, Carolyn Smith ha deciso di intervenire direttamente sui social pubblicando un video su Instagram: “Ciao a tutti, mi hanno informato che qualche sito online di bassissimo valore si è permesso di annunciare una notizia falsa e grave che sono morta”, ha detto la ballerina e coreografa facendo le corna con la mano. Poi, ha proseguito: “Nonostante alcune orrende persone mi vorrebbero altrove, sono ancora qui. Anzi, ancora più energica che mai”. Infine, ha concluso: “Ci vediamo alla prossima puntata di Ballando con le Stelle che è in diretta, quindi avranno la prova che sono ancora qui”. Non è la prima volta che la giurata di Ballando con le Stelle si trova a fronteggiare le fake news che la riguardano; infatti, è già successo anche negli anni scorsi. Tuttavia, in questo caso, ha deciso di rispondere direttamente e smentire la notizia, cercando di dare un forte segnale a coloro che si “divertono” in maniera terribile ad annunciare la sua morte sui social.

Qualche ora fa, inoltre, Carolyn ha anche condiviso un altro video rivelando ai suoi follower di stare meglio rispetto alla settimana scorsa e dando appuntamanto a questa sera, per la semifinale dello show di Milly Carlucci: “Buongiorno. Come state? Io sto molto meglio in confronto della settimana scorsa. Per fortuna io non mollo mai. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno mandato i messaggi e chi mi fermano per la strada. La vostra positività mi serve per stare bene. Sono pronta per la semifinale stasera a Ballando con le Stelle”.

Come sta Carolyn Smith

“Il tumore al seno che sto combattendo dal 2015 è ricomparso, sempre nello stesso posto. È un po' come se giocasse a nascondino: un po' scompare un po' riappare…”, aveva rivelato Carolyn tempo fa nel corso di una lunga intervista rilasciata al settimanale Gente. È per questo che, adesso, si sta sottoponendo alla chemioterapia ogni tre settimane: “A gennaio, dopo gli esami di routine, mi hanno detto che dovevo sottopormi a una cura più aggressiva. Sto facendo la chemioterapia ogni tre settimane, e il giorno dopo, per proteggere il midollo e per aumentare i globuli bianchi, faccio una puntura che non è una passeggiata”.

Così, aveva spiegato: “Per la prima volta in tutti questi anni sono rimasta male, non pensavo che avrei dovuto affrontare una chemio più forte delle prime cure. All'inizio di questo percorso ero animata da più incoscienza, adesso ne ho viste e vissute talmente tante che se emerge qualcosa in più incrina, anche solo per pochi istanti, il mio inguaribile ottimismo da combattente”.