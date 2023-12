Carolyn Smith: "Il ballo può sembrare una piccola cosa ma può fare moltissimo in termini di autostima e autodifesa"

Carolyn Smith – presidente di giuria e unico giudice tecnico della trasmissione del sabato sera di Raiuno "Ballando con le stelle" condotta da Milly Carlucci con Paolo Belli è una donna forte, decisa, pragmatica e piena di vitalità. I problemi fisici (oncologici) che la affliggono da tempo non scalfiscono certo la sua bellezza e la sua voglia di fare. La televisione rappresenta soltanto una piccola parte della sua vita.

Da qualche tempo è diventata anche imprenditrice di successo…Ha aperto più di duecento scuole di danza in Italia e all’estero (Gran Bretagna) basate sulla Sensual Dance Fit, il movimento di danza e motivazione che ha aiutato in Italia e all’estero tantissime donne ad amarsi di più, a ritrovare la gioia e a cambiare radicalmente la loro vita.

"Danza e sorellanza possono operare un cambiamento positivo del mondo, il ballo può sembrare una piccola cosa ma può fare moltissimo per le donne in termini di autostima e di autodifesa… più importanti che mai in questo periodo!". Ma ecco cosa ha raccontato in questa intervista esclusiva per Il Giornale.