"Da quando è permesso? Maleducata". Polemica per la foto di Belen al ristorante

Da giorni Belen Rodriguez è alla ribalta della cronaca rosa per la storia con il giocatore di basket Bruno Cerella, suo connazionale. Tra loro c'era già stata una frequentazione nel 2018, ma oggi la passione tra i due argentini sembra essere riesplosa con forza. Le foto condivise sul suo canale Instagram avevano già infiammato il web, ma l'ultimo post - dove Cerella non compare - sono riuscite ad attirare l'attenzione del pubblico ma per ben altri motivi.

Così l'ultimo post social di Belen ha scatenato una nuova accesa polemica. Dopo avere ufficializzato la frequentazione con il cestista Bruno Cerella, la showgirl argentina è tornata a fare parlare di sé per una foto pubblicata sulla sua pagina Instagram, che ha fatto letteralmente infuriare i suoi follower a causa di una sigaretta.

La polemica per l'ultimo post di Belen

Nell'immagine condivisa sul web, Belen è in compagnia di tre amici, Francesca Bonfanti, Francesco Bega e Patrizia Griffini, meglio conosciuta come la Pettinose del Grande Fratello. L'argentina è seduta al tavolo di un noto locale milanese per cenare e tra le dita della sua mano destra spicca una sigaretta accesa. Il dettaglio non è sfuggito ai follower, pronti a vivisezionare ogni immagine da lei condivisa su Instagram, e nei commenti si è scatenata la polemica. "Si può fumare nei locali al chiuso?", ha chiesto un'utente sotto al post della showgirl, dando il via alla diatriba. "Ma che fai fumi nel locale? Forse perché ti chiami Belen? ", ha replicato un follower, mentre un altro ha spiegato che in alcuni locali esistono delle sale apposite per chi vuole fumare: "In alcuni locali esiste la zona fumatori anche al chiuso".

Le critiche e il silenzio di Belen

Le spiegazioni sono valse a poco e ben presto le critiche si sono fatte più feroci. "Lo ha fatto apposta per suscitare critiche! Sveglia", ha scritto un ragazzo sotto al post di Belen, seguito da un altro follower, che non ha mancato di bacchettare l'argentina: "Diciamo che è maleducata. Mancanza di rispetto per gli altri. Alzati e vai a fumare fuori!". E poi ancora: "Fai come ti pare perché ti chiami Belen?". Tra i tanti commenti di critica, però, c'è stato anche chi ha voluto difenderla: "Ti criticheranno sempre e comunque, qualunque cosa tu faccia. Ma tu sei al di sopra di tutti questi leoni da tastiera". Per contro Belen Rodriguez ha scelto di non commentare le frasi dei suoi follower sulla questione sigaretta. L'argentina ha preferito assistere alla bagarre sotto al suo post senza dare spiegazioni.