"Spacca il palco per il peso", "Fai schifo". Emma sbotta contro una follower

Di body shaming non si muore ma ormai si è persa la misura e quando la misura è colpa la situazione sfugge di mano. Sui social network ogni occasione è buona per criticare ed essere criticati per il proprio aspetto fisico e sempre più spesso, a finire nel mirino, sono i personaggi famosi. L'ultima a essere finita al centro degli sfottò per il suo peso è la cantante Emma. L'artista è stata criticata sotto a uno dei suoi ultimi post social ma invece di rimanere a guardare in silenzio, Emma si è sfogata e ha mandato a quel paese l'utente.

A scatenare la bagarre social è stato uno degli ultimi contenuti condivisi da Emma Marrone sulla sua pagina Instagram. Un post come tanti che ha attirato l'attenzione di molti e soprattutto numerosi commenti. Tra le tante frasi, una in particolare è saltata all'occhio dell'ex talento di Amici, scatenando la sua furia. " Emma tra poco spacca il palco se continua così ", ha scritto una donna, puntando l'attenzione sul peso della cantante.

Le replica di Emma su Instagram

Non è la prima volta che la cantante è vittima di body shaming proprio per le sue forme e dei suoi modi di fare. Lo scorso marzo era stata accusata di essere uno "scaricatore di porto" e anche in quell'occasione Emma non era rimasta zitta. Questa volta Emma ha deciso non solo di dare risalto al fatto, ma anche di replicare a tono alla signora. Così, l'artista ha pubblicato una storia con tanto di screenshot del commento incriminato e la sua epica risposta.