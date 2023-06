"Questa è la verità che non vi dicono". Corona all'assalto di Fedez

Secondo Fabrizio Corona c'è una verità che Fedez e Luis Sal non dicono. Non è solo questione di divergenze di opinioni, rapporti incrinati, soldi e avvocati. Di mezzo ci sarebbe un sentimento. " Così i due fidanzatini si sono lasciati, questa è la verità che non vi dicono ", ha rivelato l'ex re dei paparazzi sul suo canale Telegram, annunciando nuove scottanti rivelazioni su uno degli addii più chiacchierati del momento.

Mentre Luis Sal si gode il suo trionfo social - almeno in termini di popolarità e visualizzazioni - Fedez ha affidato tutto ai suoi legali e alla madre, che è parte integrante di tutta la storia che vede l'uno contro l'altro i due ex amici e colleghi. Impossibile per Fabrizio Corona non entrare a gamba tesa nella vicenda, visti i gossip e le indiscrezioni che da mesi fa circolare sui due attraverso i social network e canali alternativi. L'ultima bomba sganciata da Corona su Fedez e Luis Sal riguarda quello che sarebbe successo - negli anni - nello studio di Muschio Selvaggio tra lo youtuber bolognese e il marito di Chiara Ferragni. " Prove che ho solo io. Non siete pronti ", ha annunciato Fabrizio, parlando poi della "separazione" tra i due ex amici.

Corona parla di "prove"