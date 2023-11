"Da ragazzina sono stata massacrata senza motivo". La confessione di Ambra Angiolini

Alla vigilia della seconda puntata dei Live di "X Factor" Ambra Angiolini ha rilasciato un'intervista profonda per parlare di sé, della sua carriera - iniziata a "Non è la Rai" - e del suo ruolo di giudice nel talent di Sky. E per parlare di suoi cantati e della pressione mediatica, che spesso subiscono ha detto: " Non amo massacrare i talenti per questo ho scelto di usare un modo gentile per dire quello che penso. La gentilezza è la cosa più rock nella vita ".

Il pesante passato in tv

Un modo di agire che trova radici profonde nel suo passato fatto di giudizi negativi, che per anni l'hanno condizionata. " Mi sono sentita massacrata perché da ragazzina sono stata triturata dalla stampa ", ha detto l'attrice e conduttrice tv nell'intervista rilasciata a Repubblica circa le aspre critiche, che ha ricevuto ai tempi dell'esordio in tv, negli anni '90 a "Non è la Rai". " Nel gioco alunno professore mi hanno massacrato senza senso. Venivo chiamata cicciona, extralarge, scema, lolita. E io che non ero colta ma veloce a imparare, quando mi chiamavano così traducevo prostituta ", ha aggiunto Ambra Angiolini. Parole che trovano conferma nelle dichiarazioni fatte di recente da Barbara Boncompagni, figlia del compianto autore televisivo e "padre" del programma che ha reso celebre Ambra: " Mi ricordo quando, vessata dalla stampa, piangeva in camerino. Soffriva per quello che scrivevano e era normale, perché è un essere umano ".

"Sono vittima di me stessa"