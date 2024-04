Rania di Giordania sarà nonna: i principi Hussein e Rajwa aspettano un bambino

Il 2024 è un anno di doppi festeggiamenti per la corte hashemita: il principe Hussein e la moglie Rajwa, sposati dal giugno 2023, aspettano il loro primo figlio, mentre re Abdullah e la regina Rania celebreranno, il prossimo 9 giugno, i loro 25 anni sul trono di Giordania.

Il primo nipotino di Rania

“La corte reale hashemita è lieta di annunciare che le Loro Altezze Reali il Principe della Corona Al Hussein bin Abdullah II e la Principessa Rajwa Al Hussein aspettano il loro primo bambino per quest’estate. La corte reale hashemita porge le sue sincere congratulazioni alle Loro Maestà il Re Abdullah II e la Regina Rania Al Abdullah per questa occasione e augura alle Loro Altezze Reali il Principe della Corona Al Hussein e la Principessa Rajwa salute e gioia mentre danno il benvenuto al loro bambino”. Con queste parole la Casa reale giordana ha annunciato la nascita del primo nipotino di Rania e Abdullah, figlio del principe ereditario Hussein, che ha sposato l’architetto saudita Rajwa al-Saif ad Amman, il 1° giugno del 2023.

Il comunicato non lascia trapelare nulla di più in merito alla data di nascita del bambino. Inoltre non esistono foto di Rajwa dopo il tour ufficiale a Singapore del gennaio 2024, dunque è impossibile formulare ipotesi sulla fase attuale della gravidanza. Dettagli, questi, da cui traspare la profonda discrezione che da sempre caratterizza i reali giordani. La notizia arriva dopo un grave lutto: purtroppo, infatti, il padre di Rajwa, Khaled bin Musaed bin Abdulaziz al-Saif, Ceo dell’impresa di costruzioni al-Saif Group, è venuto a mancare lo scorso febbraio. L’arrivo di questo bambino rafforza la dinastia hashemita e, se sarà un maschio, occuperà il terzo posto in linea di successione al trono (in Giordania è in vigore la legge salica, quindi la successione è esclusivamente maschile).

Il Giubileo d’Argento del Re

Rania e Abdullah si preparano non solo a diventare nonni (e in particolare la sovrana sarà una giovane nonna, visto che ha 53 anni), ma anche a festeggiare il loro Giubileo d’Argento per i 25 anni sul trono. Era il 7 febbraio 1999 quando il giovane Abdallah salì al trono, dopo la morte del padre, Re Hussein. In un primo momento sembrava che l’anziano sovrano avesse scelto come suo successore il fratello Hasan.

Invece il 24 gennaio 1999, due settimane prima della sua morte, il sovrano nominò a sorpresa Abdallah, il figlio avuto dalla seconda moglie, Muna al-Hussein, come suo legittimo erede. I festeggiamenti per il Giubileo d’Argento culmineranno il prossimo 9 giugno, anniversario dell’investitura di Abdallah. Chissà se il figlio di Hussein e Rajwa nascerà prima o dopo le celebrazioni, o addirittura il giorno del Giubileo.

Impossibile dirlo, data la scarsità di informazioni sulla gravidanza, ma sarebbe una coincidenza davvero molto fortunata e felice.