Raoul Bova, l'estate senza Rocio Morales: lui vita da single, lei vola in Sardegna con le figlie

La storia d'amore tra Raoul Bova e Rocio Morales sembra essere davvero arrivata a un punto di non ritorno. Da settimane il gossip impazza attorno alla coppia di attori che, secondo gli esperti, vivrebbero da "separati in casa" già dallo scorso marzo. Ma le ultime voci circolate su Raoul e Rocio parlano di un'evoluzione estiva e di strade che hanno già preso direzioni opposte. Lui si sarebbe presentato a una festa come "single", lei è in Sardegna da ormai diverse settimane insieme alle figlie.

Le indiscrezioni arrivano da diversi fronti e mettono più di un punto, seppur ancora interrogativo, sul momento di crisi che la coppia sta attraversando. Il settimanale Chi, nel numero in edicola, riferisce che la crisi "è più seria e profonda seppur non legata a terzi incomodi. Dopo alti e bassi cercano soluzioni, mentre questa sembra allontanarsi sempre di più". A dare spazio a queste voci sarebbero i fatti. Rocio è lontana centinaia di chilometri da Roma - dove da anni vive insieme al compagno e alle figlie - preferendo la Sardegna dove, dopo alcuni impegni di lavoro, si è trattenuta in vacanza con le figlie. Sui social network ha postato pochissime foto e in nessuna compare Bova. Per contro l'attore è stato avvistato in un contesto mondano, che ha scatenato nuovi rumors.

Nella sua newsletter settimanale Gabriele Parpiglia ha svelato un retroscena dell'ultima apparizione pubblica di Raoul Bova. " La scorsa settimana è stato avvistato alla festa dello stilista napoletano Francesco Scognamiglio a Palazzo Reale e si è presentato da single ", ha riferito il giornalista, precisando che l'attore protagonista di "Don Matteo" si sarebbe intrattenuto per buona parte della serata con una donna misteriosa. " Raoul ha scambiato più di una dolce parola con una ragazza bionda" . Qualcuno avrebbe addirittura provato a vendere le immagini intime dei due ma la "richiesta" sarebbe stata "rifiutata".

Luna, nata nel 2015, e Alma, nata nel 2018.